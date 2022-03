https://cz.sputniknews.com/20220318/norsko-uvadi-ze-rozhodnuti-eu-o-rt-a-sputniku-vyvolava-otazky-18039458.html

Norsko uvádí, že rozhodnutí EU o RT a Sputniku vyvolává otázky

Norsko uvádí, že rozhodnutí EU o RT a Sputniku vyvolává otázky

Norsko se připojuje k řadě unijních sankcí proti Rusku, s výjimkou opatření proti Russia Today a Sputniku, rozhodnutí o nich vyvolává otázky, uvádí se v... 18.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-18T22:34+0100

2022-03-18T22:34+0100

2022-03-18T22:34+0100

svět

sputnik

norsko

eu

rt

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/942/80/9428071_0:116:2345:1435_1920x0_80_0_0_abc3c49b9ad2171bec1a9df0bafdd00e.jpg

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁL„Vláda dnes začlenila do norského práva nejrozsáhlejší sankční balíček, jaký byl kdy v zemi přijat... Jde o první sankční balíček, který je v souladu s omezujícími opatřeními přijatými EU do 9. března 2022 včetně. Výjimkou jsou sankce EU proti Russia Today a Sputniku, ty nejsou součástí tohoto prvního balíčku. Tyto sankce vyvolávají zásadní otázky a potřebujeme čas na jejich pečlivé posouzení,“ uvedla vláda v prohlášení na svém webu.Podle prohlášení jsou nyní v Norsku zkoumány sankce EU přijaté 15. března. Již dříve norské ministerstvo zahraničí v souvislosti s nárůstem rusofobie na Západě uveřejnilo na Twitteru zprávu v ruštině, v níž stálo, že je nutné „postarat se o Rusy v naší společnosti“ a postavit se proti nenávistným projevům.Západní země zavedly nové protiruské sankce, a to i proti ruským bankám a podnikům, v reakci na ruskou speciální operaci zaměřenou na denacifikaci a demilitarizaci Ukrajiny. Řada společností oznámila odchod z ruského trhu a uzavření výrobních závodů v Ruské federaci. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov uvedl, že západní společnosti, které odmítají spolupracovat s Ruskem, tak učinily pod obrovským tlakem, ale Rusko vyřeší všechny problémy s ekonomikou, které mu Západ vytváří.Blokování práce řady ruských médií v EU již dříve oznámila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová jako jedno ze sankčních opatření v souvislosti se speciální operací Ruska, zaměřenou na demilitarizaci Ukrajiny. Von der Leyenová uvedla, že mají být zakázány i RT, Sputnik a jejich dceřiné společnosti. Lavrov řekl, že Moskva nečekala, že Západ uvalí sankce na novináře, sportovce, kulturní osobnosti. Předseda Rady pro lidská práva při prezidentovi Ruské federace Valerij Fadějev zaslal dopis představitelce OBSE pro svobodu médií Terese Ribeirové a vyzval ji, aby přijala opatření k dodržení norem týkajících se svobody tisku, a to na základě útlaku ruskojazyčných publikací.VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁL

norsko

eu

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sputnik, norsko, eu, rt