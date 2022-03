https://cz.sputniknews.com/20220318/pokud-je-tohle-ta-ruska-bida-o-ktere-kazdy-mluvi-sem-s-ni-v-cr-znaji-pravdu-o-obchodech-v-rf-18042440.html

„Pokud je tohle ta ruská bída, o které každý mluví, sem s ní.“ V ČR znají pravdu o obchodech v RF

Poslankyně SPD Karla Maříková sdělila příspěvek, věnovaný informacím o „problematickém" zásobování obchodů v Ruské federaci, což u ní vyvolalo jisté... 18.03.2022

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁL„Poté, co nám média ukazují prázdné regály v RU, tak jsem požádala známého, co tam studuje, aby pořídil pár fotek, jaká je skutečně situace, jelikož se mi tomu nechtělo moc věřit, protože při návštěvě RU před 4 roky jsem viděla, že většina výrobků je RU nebo z východu, a tak není důvod, proč by měly být regály prázdné,“ podělila se o své zkušenosti politička.V této souvislosti připomněla, že západní zboží tvořilo při její návštěvě v obchodě cca 10 %.„A jaká je tedy realita nyní? Obchod se jmenuje Pjaťoročka, je otevřen 24 hodin denně. Autor bydlí na velkém sídlišti, obchodů je tam pár, a přesto plné regály,“ napsala Maříková v popisku k fotografiím od jejího známého, kde je vidět, že do prázdných regálů to má opravdu daleko.„Máte-li i vy video nebo fotky a je jedno, zda prázdných nebo plných regálů z RU, podělte se, ať vidíme, jak pravdivě nás naše média informují,“ vyzvala lidi Maříková.Ve finální části politička diplomaticky vytkla sdělovacím prostředkům nedostatky jejich práce.„Nejlepším zdrojem informací jsou vždy lidé, kteří v konkrétní oblasti žijí, a jelikož média mnohokrát prokázala, že vše není tak, jak prezentují, tak je dobré si vše ještě ověřovat,“ doporučila.Později v diskuzi pod příspěvkem zazněly pozoruhodné názory.„Vzhledem k tomu, že Rusko spolu s Ukrajinou tvoří 25 % světové produkce pšenice a naše země řídí idioti, je dost dobře možné, že prázdné regály budeme mít spíš tady. Fiala se stará, jak dovést kokainovému králi zbraně, a na naší zemi kašle...,“ varoval Martin Hofer.„To je krásně srovnáno a uklizeno. Naše média pravdu neřeknou, abychom nezačali myslet,“ vyslovila se Sylva Tesařová.„Nejenom, že jsou plné, ale můžou se chlubit i tím, jak mají čisto. Když vlezu u nás do supermarketu, tak bych řekla, že u nás místo lidí chodí nakupovat čuňata,“ přišla s podobným názorem Naděžda Fuxová.„Rusko je vývozce obilí, ropy, plynu, hnojiv, kovů, dřeva... Nemyslím, že ten, komu v případné obchodní válce budou chybět základní potřeby, bude obyvatelstvo Ruska,“ podotkl Radek Žižlavský.VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁL

