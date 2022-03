https://cz.sputniknews.com/20220318/takova-jednota-tu-davno-nebyla-putin-promluvil-u-prilezitosti-vyroci-znovusjednoceni-krymu-s-ruskem-18038208.html

Taková jednota tu dávno nebyla. Putin promluvil u příležitosti výročí znovusjednocení Krymu s Ruskem

Taková jednota tu dávno nebyla. Putin promluvil u příležitosti výročí znovusjednocení Krymu s Ruskem

Ruský prezident Vladimir Putin během svého vystoupení u příležitosti výročí znovusjednocení Krymu s Ruskemocenil hrdinství ruských vojáků při výkonu speciální... 18.03.2022

Prezident Ruské federace zdůraznil, že vojáci na Ukrajině si navzájem kryjí záda. „Taková jednota u nás dávno nebyla,“ řekl Putin.Ruský prezident se rovněž vyjádřil ke Krymu. Rusko podle něj realizuje všechny stanovené plány. Obyvatelé Krymu chtěli žít na své půdě, společně se svou historickou vlastí, s Ruskem, uvedl prezident RF. „Na své půdě, spojeni společným osudem – to si nejspíše mysleli a tím se řídili lidé, kteří šli na referendum na Krymu a v Sevastopolu 18. března 2014. Oni žili a žijí na své vlastní zemi. A chtěli žít společný osud se svou historickou vlastí, s Ruskem, měli na to plné právo a dosáhli svého cíle,“ řekl Putin.Vyzdvihl, že Rusko udělalo hodně pro to, aby pozvedlo Krym a Sevastopol. „Za tuto dobu Rusko udělalo hodně pro to, aby pozvedlo Krym a Sevastopol. Bylo potřeba udělat věci, které nejsou hned zřetelné. Mají fundamentální charakter: dodávky plynu, dodávky energií, komunální služby, obnova silniční sítě, výstavba nových silnic, dálnic a mostů,“ vysvětlil Putin. Podle ruského prezidenta bylo nezbytné vytáhnout Krym z té ponižující situace, ve které se ocitl Krym a Sevastopol jako součást jiného státu, který tato území financoval podle takzvaného zbytkového principu.Připomněl, že proti obyvatelům Donbasu, kteří nesouhlasili se státním převratem na Ukrajině, byly organizovány represe, uvedl Putin. „Lidé, kteří žili a žijí v Donbasu, také nesouhlasili se státním převratem. Proti nim byly ihned organizovány represivní vojenské operace. A nebyla to jen jedna. Lidé byli okamžitě zablokováni, podrobeni systematickému ostřelování z děl, byly prováděny letecké útoky,“ podotkl. Datum zahájení vojenské operace na Ukrajině se zcela náhodou shoduje s narozeninami slavného vojevůdce Fjodora Ušakova, který neprohrál ani v jedné bitvě. Ruský prezident citoval jeho slova: „Bouřky tyto přispějí ke slávě Ruska.“Když prezident Ruské federace hovořil o Donbasu, citoval Písmo svaté: „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele,“ (Jan 15,13-14a) řekl Putin. „Slova z Písma svatého: Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele…Tato slova ze Svatého písma křesťanství, z toho, co je drahé těm, kteří vyznávají toto náboženství. Ale všechno spočívá v tom, že je to univerzální hodnota pro všechna náboženství Ruska a právě pro náš národ,“ řekl Putin.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruské ministerstvo obrany zdůrazňuje, že ruské ozbrojené síly neútočí na města Ukrajiny, nic neohrožuje civilní obyvatelstvo. Velmi přesnými zásahy byla vyřazována z provozu vojenská infrastruktura a objekty. Za podpory Ozbrojených sil Ruské federace rozvíjejí jednotky DLR a LLR ofenzívu. O okupaci Ukrajiny se ale nemluví, zdůraznil prezident Ruska.VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁL

