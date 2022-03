https://cz.sputniknews.com/20220318/to-nelze-ani-komentovat-slovaci-odsoudili-preruseni-spoluprace-s-ruskem-v-oblasti-vedy-18040239.html

„To nelze ani komentovat.“ Slováci odsoudili přerušení spolupráce s Ruskem v oblasti vědy

Předseda slovenského hnutí SNS Andrej Danko na své sociální síti uveřejnil příspěvek, v němž kritizuje krok Ministerstva školství Slovenské republiky. To totiž... 18.03.2022, Sputnik Česká republika

„Ministerstvo školství SR oznámilo, že přerušuje s Ruskem spolupráci ve vědě, výzkumu i při výměně studentů," informuje Danko na svém účtu na Facebooku.Dále dodává: „Ano, pánové na ministerstvu, na Ukrajině je konflikt, ale proč trestáte slovenské studenty, kteří studují v Rusku?" táže se dál Danko.Samozřejmě, že toto „gesto" slovenského ministerstva školství nezůstalo bez odezvy ze strany uživatelů sociálních sítí. Ti se do politiků pořádně opřeli.Někteří se domnívají, že by se snad mohlo jednat o nový druh nemoci.Míra rozčílení uživatelů neznala hranic.„Debilita těch nahoře nemá meze! Normální člověk už tohle nemůže vymyslet! Jen uplacený, podhozený psychopat!" Napsala Andrea Modrá.Někteří uživatelé již zcela ztratili dar řeči. Na tyto věci je podle nich škoda slov.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům" na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruské ministerstvo obrany zdůrazňuje, že ruské ozbrojené síly neútočí na města Ukrajiny, nic neohrožuje civilní obyvatelstvo. Velmi přesnými zásahy byla vyřazována z provozu vojenská infrastruktura a objekty. Za podpory Ozbrojených sil Ruské federace rozvíjejí jednotky DLR a LLR ofenzívu. O okupaci Ukrajiny se ale nemluví, zdůraznil prezident Ruska.

