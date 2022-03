https://cz.sputniknews.com/20220318/v-polsku-nejsou-presvedceni-ze-nord-stream-2-je-mrtvy-18030513.html

V Polsku nejsou přesvědčeni, že Nord Stream 2 je „mrtvý”

V Polsku nejsou přesvědčeni, že Nord Stream 2 je „mrtvý”

Zplnomocněný zástupce polské vlády pro strategickou energetickou infrastrukturu Piotr Naimski není přesvědčen, že plynovod Nord Stream 2 je definitivně mrtvý. 18.03.2022, Sputnik Česká republika

Západní státy zavedly řadu nových protiruských sankcí kvůli Ukrajině. Německo zejména pozastavilo certifikaci Nord Stream 2. Náměstkyně ministra zahraničí USA Victoria Nulandová vyslovila na zasedání Kongresu názor, že plynovod „je dnes mrtev“ a že „stěží bude jednou vzkříšen“.„Nejsem si tím jistý, poněvadž Nord Stream 2 je připraven ke spuštění,“ řekl Naimski v pořadu rozhlasové stanice RMF FM v odpovědi na otázku, jestli je s projektem Nord Stream 2 definitivně skoncováno.Nord Stream 2 je plynovod o roční kapacitě 55 miliard krychlových metrů od ruského pobřeží přes Baltské moře do Německa. Je to dílo společnosti Nord Stream 2 AG s jediným akcionářem Gazpromem. Výstavba plynovodu trvala tři roky a byla dokončena v roce 2021.Ředitel odboru ekonomické spolupráce ruského MZV Dmitrij Biričevskij řekl předtím v rozhovoru pro Sputnik, že prudký růst cen plynu na evropském trhu byl následkem odmítnutí Nord Stream 2. Moskva lituje, že projekt se stal obětí spojení politiky s ekonomikou.Šéf německého koncernu E.ON Leonhard Birnbaum včera prohlásil, že o odstoupení od projektu Nord Stream se nediskutuje.Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov prohlásil, že Rusko doufá, že nová vláda SRN pochopí nutnost obhajoby vlastních zájmů a že se nebude spoléhat jenom na zaoceánského partnera. Dodal, že se certifikace Nord Stream 2 „a to i s ohledem na dočasnou povahu pozastavení konala přece jen za nového kancléře“.VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁL

