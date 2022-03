https://cz.sputniknews.com/20220318/zdechovsky-chce-zaplnit-pracovni-trh-pomoci-ukrajincu-uzivatele-site-ho-obvinili-z-morbidni-legrace-18040624.html

Zdechovský chce zaplnit pracovní trh pomocí Ukrajinců. Uživatelé sítě ho obvinili z morbidní legrace

Lidovec Tomáš Zdechovský si myslí, že v Česku se najde velké množství práce, která umožní lepší život lidem prchajícím před válkou, a zmínil se o tom na svém...

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁL„Tohle by nemělo zapadnout! V naší zemi je dost práce – a to dokonce dlouhodobě. Máme skvělou příležitost pracovní trh zaplnit a dát tak lidem prchajícím před válkou šanci na důstojný život,“ napsal Zdechovský na svém účtu na sociální síti.Za tento příspěvek to ale od uživatelů pořádně schytal.„Proč si děláte takovou morbidní legraci z lidí? Vy ani nevíte, jak tady lidé žijí. Jednou za 4 roky projedou politici Chánovem, politují, ale to je veškerá starost o obyvatele země, která je platí,“ napsala uživatelka Alena Beranová.Další uživatelé míní, že by to mohlo způsobit snížení platů.„Pravděpodobně kvůli tomu dojde ke snížení již tak nízkých platů, to by také nemělo zapadnout,“ poznamenává Pavel Kůtka.Někteří jsou přesvědčeni, že by si politici měli vyzkoušet jít makat.Některé uživatele to docela pobavilo.„Vtip dne tohle,“ míní Lukas Petr Koudelka.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruské ministerstvo obrany zdůrazňuje, že ruské ozbrojené síly neútočí na města Ukrajiny, nic neohrožuje civilní obyvatelstvo. Velmi přesnými zásahy byla vyřazována z provozu vojenská infrastruktura a objekty. Za podpory Ozbrojených sil Ruské federace rozvíjejí jednotky DLR a LLR ofenzívu. O okupaci Ukrajiny se ale nemluví, zdůraznil prezident Ruska.VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁL

