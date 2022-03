Ukrajinské ministerstvo zahraničí: Zelenskyj je připraven setkat se s Putinem „třeba zítra“

https://cz.sputniknews.com/20220318/zelenskyj-je-pripraven-setkat-se-s-putinem-treba-zitra-prohlasil-kuleba-18037453.html

Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba uvedl, že Volodymyr Zelenskyj je připraven ke schůzce s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, a pokud ruský... 18.03.2022

„Jestliže Putin projeví ochotu k takové schůzce, pak doslova třeba zítra, třeba pozítří. Prezident Zelenskyj je k této schůzce připraven. Jeho postoj je jasný, je formulován ke všem otázkám a Ukrajina je k tomuto rozhovoru připravena,“ řekl Kuleba v rozhovoru pro Ukrajinskou pravdu v rámci odpovědi na otázku, kdy se může uskutečnit setkání Zelenského s Putinem.Dodal, že už vznikla konkurence a soutěžení různých zemí o to, kde se bude konat toto setkání. Již dříve Mychajlo Podoljak, poradce šéfa kanceláře prezidenta Zelenského, člen ukrajinské delegace na jednání s Ruskem, hovořil o přípravě podkladů pro možné přímé jednání mezi Zelenským a Putinem. Jak sdělil tiskový tajemník ruského prezidenta Dmitrij Peskov v rozhovoru pro agenturu RIA Novosti, Putin se může a měl by se sejít se Zelenským ne za účelem diskuze, ale za účelem upevnění dosažených dohod a ujednání.Rusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině 24. února. Prezident Vladimir Putin řekl, že cílem této operace je „ochrana lidí, kteří byli osm let vystaveni šikaně a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Za tímto účelem má být podle jeho slov provedena „demilitarizace a denacifikace Ukrajiny“, postaveni před soud všichni váleční zločinci odpovědní za „krvavé zločiny proti civilistům“ v Donbasu. Ozbrojené síly podle slov Ministerstva obrany Ruské federace útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské jednotky. S podporou ruských ozbrojených sil rozvíjejí skupiny DLR a LLR ofenzívu, ale nejde o okupaci Ukrajiny, zdůraznil ruský prezident.VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁL

