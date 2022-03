https://cz.sputniknews.com/20220319/lavrov-ruske-pozadavky-reseni-situace-na-ukrajine-jsou-minimalni--18047348.html

Lavrov: Ruské požadavky řešení situace na Ukrajině jsou minimální

Lavrov: Ruské požadavky řešení situace na Ukrajině jsou minimální

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov uvedl, že Ruská federace byla připravena spolupracovat se Západem dokonce ve spojenecké formě, bohužel se to nepovedlo. 19.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-19T13:05+0100

2022-03-19T13:05+0100

2022-03-19T15:07+0100

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

sergej lavrov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/01/15686607_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_dd296fd260c21e63fa1f62bb62bf99b3.jpg

Lavrov dále uvedl, že je těžké brát vážně politiku ukrajinského prezidenta Zelenského, protože život ukázal, jakou hodnotu má jeho slovo.„K mé velké lítosti a hanbě, prezident Zelenskyj prohlašuje, že jak může být nacistou, když má židovský původ, a informoval o tom právě v době, kdy Ukrajina demonstrativně odstupuje od smlouvy o ochraně pamětníků hrdinů Velké vlastenecké války – taková dohoda existovala v rámci SNS, a když on osobně hájí ty tendence, které jsem teď zmínil, je pro mě těžké brát vážně politiku ukrajinského vedení,“ uvedl Lavrov.Ministr zahraničí se rovněž vyjádřil ke speciální operaci na Ukrajině, podle něj Rusko nemělo na vybranou a povedlo se mu zmařit protiruský projekt Západu.Podle Lavrova je polský nápad poslat na Ukrajinu mírotvůrce NATO demagogický: Aliance by měla být rozumnější a realističtější, míní ruský ministr.Ruský ministr zahraničí uvedl, že Rusko nebude iniciovat zlepšení vztahů se Západem, bude pozorovat, jak se budou zkoušet dostat ze slepé uličky, do které se sami zahnali.„My jsme i nadále otevřeni spolupráci s jakýmikoliv státy, včetně těch západních. Ačkoliv v podmínkách, kdy se Západ takto zachoval, nebudeme vyvíjet žádné iniciativy, uvidíme, jak se budou snažit dostat ze slepé uličky, do které se sami zahnali,“ řekl Lavrov. Lavrov dále uvedl, že hudbu, která hraje v NATO, objednává USA a Evropská unie se přizpůsobuje alianci, neutrální země se také přibližují k NATO.Chování Západu, dokonce i když opomeneme situaci na Ukrajině, potvrzuje svoji nespolehlivost, míní Lavrov.Podle Lavrova se spolupráce Ruska a Číny upevní v podmínkách, kdy Západ podkopává všechny pilíře mezinárodního systému.Jednání s Ukrajinou pokračují navzdory tomu, že se USA snaží Kyjev držet za ruku, řekl Lavrov.Lavrov se rovněž vyjádřil ke snahám USA nahradit ropu z Ruska: Irán a Venezuela zastávají názor, že pouze OPEC+ může určovat kvóty pro každého účastníka. Dodal, že nevidí důvod k tomu, aby byl mechanismus OPEC zrušen, není to pro nikoho výhodné.Ruský ministr zahraničí prohlásil, že doufá v to, že speciální operace na Ukrajině skončí všestrannou dohodou o neutrálním statusu Ukrajiny a že dostane záruky své bezpečnosti.Otázka dialogu uvnitř Ukrajiny po skončení ruské speciální operace se týká samotných Ukrajinců, uvedl dál Lavrov.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruské ministerstvo obrany zdůrazňuje, že ruské ozbrojené síly neútočí na města Ukrajiny, nic neohrožuje civilní obyvatelstvo. Velmi přesnými zásahy byla vyřazována z provozu vojenská infrastruktura a objekty. Za podpory Ozbrojených sil Ruské federace rozvíjejí jednotky DLR a LLR ofenzívu.

https://cz.sputniknews.com/20220318/takova-jednota-tu-davno-nebyla-putin-promluvil-u-prilezitosti-vyroci-znovusjednoceni-krymu-s-ruskem-18038208.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sergej lavrov