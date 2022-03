Lukašenko: Zelenskyj málo řídí procesy na Ukrajině

https://cz.sputniknews.com/20220319/lukasenko-zelenskyj-malo-ridi-procesy-na-ukrajine-18046391.html

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko prohlásil, že Volodymyr Zelenskyj teď málo řídí procesy na Ukrajině. 19.03.2022, Sputnik Česká republika

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁL„Mohu jen vyslovit svůj názor ohledně… Zelenského. Myslím si, že málo řídí procesy na Ukrajině. I před konfliktem jen málo vnikal do těchto procesů, snad kvůli své nepřipravenosti. Není to ale hloupý člověk, a doufal jsem, že když získá zkušenosti, ve druhém funkčním období bude řídit situaci na Ukrajině naprosto adekvátně. Tak se ale nestalo – začal konflikt,“ řekl Lukašenko v rozhovoru pro japonskou televizní stanici TBS, jehož televizní verzi uvedla na svém YouTube kanálu státní běloruská Televizní zpravodajská agentura.Podle jeho slov bude Západ všemožně zadržovat ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, bude-li chtít jednat v konfliktu s Ruskem jinak, než by Západ chtěl.Rovněž uvedl, že pokud USA zavolají Zelenskému a řeknou, aby ukončil bojové akce, večer boje skončí.Kromě toho Lukašenko prohlásil, že Rusko Ukrajině navrhuje, aby se stala takovou, jako je Bělorusko, Kyjev nesmí mít jaderné zbraně a ohrožovat RF.„Rusko navrhuje Ukrajině to, co máme v Bělorusku. Tedy Ukrajina se má stát takovou, jako je Bělorusko, s určitými nuancemi: nesmí být nástupištěm pro útok na Rusko, nesmí mít jaderné zbraně a nesmí ohrožovat Rusko. Nesmí zakazovat lidem žijícím na Ukrajině mluvit jakoukoli řečí, je tam přece mnoho Rusů,“ zdůraznil politik.Lukašenko také uvedl, že Bělorusko nikdo nežádal o zapojení do speciální operace ruských vojsk na Ukrajině, Rusko si podle něj poradí samo.Na začátku března Lukašenko prohlásil, že Západ chce vleklý konflikt na Ukrajině, aby v něm „potopil“ Rusko a Bělorusko.„Nepotřebují tam žádný mír. Potřebují tam válku. A čím delší, tím lépe. Aby v této válce potopili Rusko a zároveň i nás. A aby Ukrajina se ani nepohnula. Toto potřebují. Všechna ostatní prohlášení jsou pouhé žvanění“, prohlásil Lukašenko poté, co podepsal v pátek rozhodnutí referenda o novelách ústavy. Jeho projev vysílala televizní stanice Belarus.Podle jeho slov je dnes situace tak napjatá, jdeme po tenkém ledě: jeden mylný krok, a propadneme do této propasti. „Copak nechápete… že to všechno vidím a chápu?“, zdůraznil Lukašenko.„Prezident Ruska promluvil o besedách, jak se říká, se světovými předáky, kteří mu říkají: a tu je Lukašenko, a tam jsou nějaké zbraně, nedej Bůh, jaderné nebo nějaké jiné… O čem to svědčí? Ti (na Západě) nás pevně přivázali k Rusku. Chtějí porazit tuto vojensky mohutnou zemi. Copak vy, naivní lidé, nechápete: jakmile padne Rusko, budeme na řadě my. A ani ne na řadě – padneme spolu“, řekl běloruský prezident.VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁL

