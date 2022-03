https://cz.sputniknews.com/20220319/ozbrojene-sily-ukrajiny-ostrelovaly-dve-obce-v-luhanske-lidove-republice-18043772.html

Ozbrojené síly Ukrajiny ostřelovaly dvě obce v Luhanské lidové republice

Ukrajinská vojska za poslední den ostřelovala dvě obce v Luhanské lidové republice, informuje zastoupení republiky ve Společném centru pro kontrolu a... 19.03.2022, Sputnik Česká republika

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁLOčitý svědek také Sputniku oznámil, že během ústupu ukrajinská armáda vyhodila do povětří most na silnici Doněck-Mariupol, aniž by varovala místní obyvatele. Výbuchem byly poškozeny jejich domy.Ukrajinská armáda všude vyhazuje do povětří mosty a snaží se zdržet postup ruské armády a armád DLR a LLR.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů.VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁL

