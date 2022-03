https://cz.sputniknews.com/20220319/pentagon-konflikt-s-ruskem-nikdo-nepotrebuje-18044647.html

Pentagon: Konflikt s Ruskem nikdo nepotřebuje

USA se nezúčastní bojových akcí na Ukrajině a nezřídí bezletovou zónu nad touto zemí, konfrontaci Spojených států a Ruska nikdo nepotřebuje, prohlásil šéf... 19.03.2022, Sputnik Česká republika

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁL„Prezident dal jasně na srozuměnou, že naši vojáci nebudou zapojeni do bojů s Ruskem na Ukrajině,“ řekl Austin.Zdůraznil, že zřízení bezletové zóny by znamenalo přímé zapojení USA, protože by musely podniknout opatření proti narušitelům režimu.„To by znamenalo, že stojíme proti Rusku, a jde přece o dvě jaderné velmoci. Nic podobného by nechtěl nikdo vidět – zapojení do tohoto konfliktu,“ řekl Austin.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni ponižování a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruské ministerstvo obrany zdůrazňuje, že ruské ozbrojené síly neútočí na města Ukrajiny, nic neohrožuje civilní obyvatelstvo. Velmi přesnými zásahy byla vyřazována z provozu vojenská infrastruktura a objekty. Za podpory Ozbrojených sil Ruské federace rozvíjejí jednotky DLR a LLR ofenzívu.VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁL

