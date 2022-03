Ukrajinští nacionalisté plánují provokace spoužitím chemických látek, informuje MO RF

https://cz.sputniknews.com/20220319/ukrajinsti-nacionaliste-planuji-provokace-spouzitim-chemickych-latek-informuje-mo-rf-18050210.html

Ruská vojska dodržují režim ticha na všech trasách humanitárních koridorů, sdělil náčelník Národního centra řízení obrany Michail Mizincev. 19.03.2022, Sputnik Česká republika

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁLNacisté v řadě ukrajinských obcí připravují provokace s použitím chemických látek, aby pak z útoku mohli obvinit ruské vojáky. Děje se tak s přímou podporou vedení USA a řady zemí EU.Mizincev dále uvedl, že ukrajinští nacionalisté zaminovali sklady amoniaku a chloru v chemické továrně ve městě Sumy za účelem otravy civilního obyvatelstva. Sklady chtěli vyhodit do povětří při vstupu Ozbrojených sil RF do města. Ukrajinští ozbrojenci plánují také provokace s použitím chemických látek v obci Kotljarovo v Mykolajivské oblasti.Ruské ministerstvo obrany předem varuje mezinárodní organizace a celý civilizovaný svět před připravenými, cynickými provokacemi ukrajinských úřadů.Podle dalších informací radikálové na trase Kyjev-Černihiv vymáhají peníze od civilistů pod záminkou finanční podpory Ozbrojených sil Ukrajiny.Bez pomoci kyjevských úřadů bylo za posledních 24 hodin z nebezpečných oblastí Ukrajiny, DLR a LLR evakuováno 16 394 lidí.Ukrajinští radikálové nadále používají civilisty jako živý štít, podle údajů Ministerstva obrany RF se chce do Ruska evakuovat více než 2,7 milionu lidí.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruské ministerstvo obrany zdůrazňuje, že ruské ozbrojené síly neútočí na města Ukrajiny, nic neohrožuje civilní obyvatelstvo. Velmi přesnými zásahy byla vyřazována z provozu vojenská infrastruktura a objekty. Za podpory Ozbrojených sil Ruské federace rozvíjejí jednotky DLR a LLR ofenzívu.

