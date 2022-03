https://cz.sputniknews.com/20220319/uzitek-je-dulezitejsi-zapadni-spolecnosti-se-zacnou-vracet-do-ruska-do-leta-18045819.html

Užitek je důležitější. Západní společnosti se začnou vracet do Ruska do léta

Zahraniční společnosti, které oznámily pozastavení své činnosti na ruském trhu, se začnou vracet do Ruska nejspíše do léta, zejména ty, které mohou být snadno... 19.03.2022, Sputnik Česká republika

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁL„Myslím si, že zahraniční podniky, které vyhlásily dočasné pozastavení své činnosti v Rusku, se začnou do léta pomalu vracet. Zejména ty, které by mohli snadno nahradit jejich konkurenti. Proč? Prostě proto, že je to výhodné. Když odešly z Ruska, začaly přicházet o obrovské peníze,“ řekl. Návratu zahraničních společností bude podle názoru odborníka napomáhat také další stabilizace na finančním trhu Ruska.Ve Washingtonu a v Bruselu si to dobře uvědomují, říká Milovanov. „Právě proto Američané chtějí, aby Čína podpořila tak či onak protiruské sankce. Protože velmi dobře chápou, že Čína je největší obchodní velmoc, která má značné objemy nejrůznějšího zboží, které by mohla dodávat do naší země,“ řekl v závěru ruský ekonom.Řada západních zemí zavedla nové sankce proti RF kvůli Ukrajině. Jak prohlásil dříve mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov, sankce Západu jsou dost vážné a Rusko se na ně předem připravovalo. Dodal, že je nutný jejich rozbor a koordinace rezortů, aby mohla být vypracována odvetná opatření odpovídající zájmům RF.Prezident RF Vladimir Putin prohlásil, že politika zadržování a oslabení Ruska je dlouhodobou strategií Západu a že sankce způsobily vážnou škodu celé světové ekonomice. Podle jeho slov je hlavním cílem Západu zhoršit život milionů lidí. Putin rovněž prohlásil, že USA a EU vyhlásily fakticky default ve svých závazcích vůči Rusku, když zmrazily jeho valutové rezervy. Dodal, že nynější události dělají tečku za globální dominancí Západu jak v politice, tak i v ekonomice.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruské ministerstvo obrany zdůrazňuje, že ruské ozbrojené síly neútočí na města Ukrajiny, nic neohrožuje civilní obyvatelstvo. Velmi přesnými zásahy byla vyřazována z provozu vojenská infrastruktura a objekty. Za podpory Ozbrojených sil Ruské federace rozvíjejí jednotky DLR a LLR ofenzívu. O okupaci Ukrajiny se ale nemluví, zdůraznil prezident Ruska.VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁL

