„Za chvíli budeme chtít, aby všichni vrátili i medaile z ruské olympiády.“ Češi podpořili Klause

Bývalý český prezident Václav Klaus stejně jako český hudebník Jaromír Nohavica odmítl vrátit Puškinovu medaili. Tato zpráva vyvolala na sociálních sítích... 19.03.2022, Sputnik Česká republika

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁLPoslankyně Poslanecké sněmovny za SPD zveřejnila na svém Facebooku příspěvek odsuzující postoj držitelů Puškinovy medaile, kteří ji odmítají vrátit, nyní byl tedy kritizován i Václav Klaus.Svoje rozhodnutí český politik odůvodnil argumentem, že demonstrativní návrat medaile je činem dětinským a ponižujícím držitele medaili. Češi se ztotožňují s tímto postojem a odsuzují neohebné vymazávání ruské kultury z evropské kulturní a sociální oblasti, ale rovněž ze společenského života.„Asi tak. Je to dětinské… Stejně jako Ukrajinská zmrzlina místo Ruské, či hotel Zlín místo Moskvy,“ sekunduje jí Zuzana Vašutová.Další sledující označuje obdobná pronásledování za fanatismus.„Taky co to je zase za fanatizmus, pronásledovat lidi za to, že byli odměněni za něco, co se týká před lety kultury??? To tady zase nějací zamindrákovanci začali čarodějnické procesy na lidi, co se jim celé roky nehodili do krámu a teď se na nich snaží pohojit, a ještě k tomu zneužívají situaci na Ukrajině, která jim ovšem celých osm let nevadila, co se tam dělo??? Styďte se. Vždy, když je nějaký průšvih, začnou vylézat lidské krysy a léčit si své mindráky, protože dřív by si o ně nikdo neopřel ani kolo, natož, aby si jich všiml,“ zuří Zina Pospíšilová.Druhý hlas zpívá i následující komentátorka.„Jak ponižující, něco takového vůbec vyslovit, ať vrátí Zel vyznamenání od Zemana, takoví si to absolutně nezaslouží, tohle vyznamenat,“ nabízí Zeidler Lagronová.Další sledující upozornil, že by hodně lidí mohlo vrátit i občanský průkaz, což ovšem nedělají.Někteří sledující se přiznávají, že i přestože kdysi moc Václava Klause neměli v oblibě, ale po tomto jeho činu si ho začali okamžitě vážit a někteří z nich se transformovali do vřelých klausových stoupenců.„Pan Klaus měl vždycky názor, který se nebál vyjádřit a stál si za tím. Vždycky, v době covidové a teď taky. Klobouk dolů,“ přizvukuje ji Kateřina Šeterlová.Stejný názor zastává i Jaromír Čech: „V pořádku, není důvod nic vracet.“Předchozí komentátory podporuje i další sledující: „Přesně! Je to směšné něco vracet! Není důvod,“ prohlašuje Eva Plandorová.Nakonec sledující napadlo, že kdyby se pokračovalo v oblasti vracení vyznamenání, tak by se to mohlo týkat kterýchkoliv zásluh.Další komentátorka rovněž přišla s názorem, že by tyto tendence v donucení k vracení medailí mohly přeskočit i na jiné sféry, například do sportu.Není ovšem daleko od reality, přece víme, že sport není již dávno apolitickou záležitostí, obzvlášť pokud se jedná o olympiádu nebo třeba paralympiádu…VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁL

