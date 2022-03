Aktivisté v Řecku házeli plechovky s barvou na loď NATO, která vplula do přístavu

https://cz.sputniknews.com/20220320/aktiviste-v-recku-hazeli-plechovky-s-barvou-na-lod-nato-ktera-vplula-do-pristavu-18054132.html

Skupina řeckých aktivistů protestovala proti kotvení lodi NATO v přístavu Pireus. Protestující přišli na přístavní hráz a začali házet plechovky se suchou... 20.03.2022, Sputnik Česká republika

„Fregatu NATO „vyzdobili" v přístavu rudou barvou. Symbolická akce Komunistické strany Řecka a Komunistické mládeže Řecka ukázala, že lodě NATO nejsou v přístavu Pireus vítané," píše místní portál 902.gr.Jeden z účastníků akce skandoval do megafonu hesla proti účasti Řecka v konfliktu na Ukrajině. Kanadská fregata Montreal se nachází vе Středozemním moři od začátku února za účelem podpory aktivit NATO.Portál uvádí, že zástupci Komunistické strany hodlají uspořádat 24. března akci pod heslem Ne válce, Ne zapojení země do války, Lodě imperialistů nejsou v přístavu Pireus vítané. Akce se má konat kvůli kotvení v přístavu francouzské letadlové lodi Charles De Gaulle. 22. března chystají velký mítink v centru Atén.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům" na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruské ministerstvo obrany zdůrazňuje, že ruské ozbrojené síly neútočí na města Ukrajiny, nic neohrožuje civilní obyvatelstvo. Velmi přesnými zásahy byla vyřazována z provozu vojenská infrastruktura a objekty. Za podpory Ozbrojených sil Ruské federace rozvíjejí jednotky DLR a LLR ofenzívu.

