Analytik: Je nepravděpodobné, že by Evropa výrazně snížila spotřebu ruského trhu

„Rusko přitom zatím neomezilo vývoz plynu do Evropy, a to ani ukrajinskou cestou. Ani poslední balíček sankcí proti Rusku neovlivnil dodávky plynu. Nějak uspokojivě to ovlivnilo evropské spotřebitele, takže cena po fantastickém skoku, kdy 7. března plyn stál 2 700 dolarů, trojnásobně zlevnila,“ řekl na závěr Kolobanov.