https://cz.sputniknews.com/20220320/finsky-prezident-varuje-pred-riziky-vstupu-zeme-do-nato-18052843.html

Finský prezident varuje před riziky vstupu země do NATO

Finský prezident varuje před riziky vstupu země do NATO

Finská snaha o vstup do NATO je spojena „s vážným rizikem“ eskalace v Evropě, prohlásil v rozhovoru pro Financial Times prezident Sauli Niinistö. 20.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-20T20:48+0100

2022-03-20T20:48+0100

2022-03-20T20:48+0100

svět

finsko

prezident

sauli niinistö

nato

bezpečnostní riziko

rusko

ukrajina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/333/97/3339789_0:0:2890:1626_1920x0_80_0_0_5d29e838153e7eb6b720b9dc89fbd372.jpg

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁLČlenství v Severoatlantické alianci je podle něj vnímáno jako jedna z alternativ k současnému statutu Finska. Další možností je prohloubení obranné spolupráce se Spojenými státy a Švédskem. Obě alternativy podle Niiniste zahrnují posílení bezpečnosti Finska v důsledku obav z ruské speciální operace na Ukrajině. V případě NATO však existují vážná rizika, poznamenal.Již dříve finský prezident uvedl, že úřady země jsou připraveny jednat o členství v NATO, protože se domnívají, že se situace ve světě kvůli událostem na Ukrajině změnila. Premiérka Sanna Marinová již dříve uvedla, že Helsinky jsou v případě vyskytnutí problémů s národní bezpečností připraveny požádat o vstup do aliance. Přitom mluvčí amerického ministerstva zahraničí Ned Price poznamenal, že rozhodnutí o učinění takového kroku je na těchto zemích, dveře do NATO stále zůstanou otevřené.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruské ministerstvo obrany zdůrazňuje, že ruské ozbrojené síly neútočí na města Ukrajiny, nic neohrožuje civilní obyvatelstvo. Velmi přesnými zásahy byla vyřazována z provozu vojenská infrastruktura a objekty. Za podpory Ozbrojených sil Ruské federace rozvíjejí jednotky DLR a LLR ofenzívu. O okupaci Ukrajiny se ale nemluví, zdůraznil prezident Ruska.VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁL

https://cz.sputniknews.com/20220320/dolar-prestava-byt-hlavni-svetovou-menou-uvedl-rusky-odbornik-18049699.html

https://cz.sputniknews.com/20220320/bulharsko-se-rozhodlo-pro-neprodlouzeni-smlouvy-s-gazpromem-18050971.html

finsko

rusko

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

finsko, prezident, sauli niinistö, nato, bezpečnostní riziko, rusko, ukrajina