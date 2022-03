MO RF: Kvůli zločinům nacionalistů vznikla v Mariupolu humanitární katastrofa

https://cz.sputniknews.com/20220320/mo-rf-kvuli-zlocinum-nacionalistu-vznikla-v-mariupolu-humanitarni-katastrofa-18058698.html

V důsledku zločinů, které páchali ukrajinští nacionalisté, vznikla v Mariupolu humanitární katastrofa, řekl náčelník Národního centra řízení obrany Michail... 20.03.2022, Sputnik Česká republika

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁLUkrajinští nacionalisté páchají zvěrstva v oblastech Mariupolu, které pořád kontrolují.Ruská vojska a jednotky DLR nepoužívají v Mariupolu těžké zbraně, konají opatrně.Za poslední tři dny se povedlo z Mariupolu do Ruska evakuovat 59 306 lidí, 139 cizinců.Bylo zjištěno, že každý den ukrajinští nacisté zavraždí přibližně 80 až 235 nevinných lidí, kteří se snaží opustit město.Ukrajinští nacionalisté v Mariupolu pořád drží jako rukojmí přibližně 130 tisíc civilistů.Ruské ministerstvo obrany informuje, že ukrajinští vojáci a zahraniční žoldáci, kteří složí zbraně, zůstanou naživu a budou moci opustit město.Ruský resort obrany požádal o pomoc mezinárodní organizace a vyzval zástupce OSN, OBSE a Červeného kříže, aby podpořili humanitární operaci a evakuaci z Mariupolu.Ministerstvo rovněž apeluje na Kyjev, aby zrušil svůj pokyn, podle kterého ozbrojenci musí obětovat své životy, aby získali status „Mariupolských mučedníků“.Rusko chce od ukrajinské strany do 5:00 dostat humánní návrhy ohledně Mariupolu.Ministerstvo obrany se obrátilo na mariupolské úřady: Nyní máte právo udělat historické rozhodnutí – buď jste na straně svého lidu, nebo jste na straně zločinců.Za posledních 24 hodin se bez pomoci kyjevského režimu povedlo z nebezpečných oblastí Ukrajiny, LLR a DLR evakuovat do Ruska 16 434 lidí.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruské ministerstvo obrany zdůrazňuje, že ruské ozbrojené síly neútočí na města Ukrajiny, nic neohrožuje civilní obyvatelstvo. Velmi přesnými zásahy byla vyřazována z provozu vojenská infrastruktura a objekty. Za podpory Ozbrojených sil Ruské federace rozvíjejí jednotky DLR a LLR ofenzívu.VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁL

