Nahradí katarský LNG plyn z Ruska? Česko o to může zažádat napřímo. Ovlivní to ale jiný stát

Česká vládní delegace vycestuje v květnu do Kataru. Zřejmě bude jednat o dodávkách LNG jako náhradu zemního plynu z RF. Postoj Kataru ovlivní dobré sousedské... 20.03.2022, Sputnik Česká republika

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁLMinulý týden se během neformálního setkání lídrů evropských států ve Versailles znovu řešila otázka dodávek ruské ropy a plynu do Evropy. Ve společném prohlášení EK se státy dohodly na zastavení dovozu ruských zdrojů do roku 2030 a snížení ruských dodávek na jednu třetinu do konce letošního roku.V této otázce od začátku nepanovala shoda. Zatímco Polsko, Litva a Lotyšsko trvaly na kompletním a okamžitém odstřihnutí ruských energetických zdrojů, tradiční ruský partner Německo na to v krátkém ani dlouhém horizontu zatím přistoupit nemůže.Šéf německé energetické společnosti RWE Markus Krebber pro deník Handelsblatt prohlásil, že následky odmítnutí ruských zdrojů mohou vést k nepředvídatelným následkům. „Dlouhodobé přerušení dodávek zasáhne německé průmyslové kapacity, zatímco úplné zastavení dovozu bude mít nepředvídatelné následky pro vytápění domácností," varoval.Klíčovou roli Německa jako centrály zajištující zásobování Evropy ruským plynem připomněla ruská arabistka a expertka na mezinárodní hospodářství a energetiku Marina Makovskaja:„Dlouholeté vztahy mezi Ruskou federací a Německem jsou tou osou, na kterou byla napojená celá EU. Uvalením sankcí zejména na ruský plyn evropští lídři učinili velmi krátkozraké kroky. Už nemluvím ani o odmítnutí certifikace Nord Streamu 2 pod tlakem Američanů.“Podotkla, že ve významných otázkách týkajících se energetiky by jednání měla nyní probíhat formou bilaterálních dohod. „Ve všech rozhodnutích na finančním a energetickém trhu by se mělo využívat více forem diplomacie. Tyto formy jsou nyní ztracené. Rusko má dlouhou a rozsáhlou historii bilaterálních diplomatických vztahů, mělo by se nyní přestat jednat s velkými aliančními bloky,“ vysvětlila Makovská. Příkladem také uvedla bilaterální jednání a nové dlouhodobé smlouvy o dodávkách plynu mezi Ruskem a Maďarskem.V menší míře než Německo je na dovoz fosilních paliv z Ruska odkázaná i Česká republika. V roce 2021 činil podíl ruského zemního plynu 87 % a ropy 50 % ze všech dodávek. V programovém prohlášení současné vlády je uvedeno, že význam zemního plynu jako přechodného zdroje k transformaci energetiky poroste, ale nesmí geopoliticky ohrozit zemi. Česká republika se bude snažit získat podíl na terminálu LNG v sousední zemi.Vyloučení ruského plynu bude pro Evropu bolestivé„Situace se zemním plynem, která se na trhu nyní vyvinula, zasáhne především Evropu. Může se ocitnout ve velmi těžké situaci, zkrátka všechny šťávy z ní budou vysáté,“ uvedla v komentáři arabistka Makovskaja.Podobný názor vyjádřil před několika dny německý ministr hospodářství a energetiky Robert Habeck, který v případě okamžitého vyloučení ruských zdrojů z energetického mixu Německa předpověděl „masovou nezaměstnanost, chudobu, lidi, kteří nemohou vytopit své domovy, lidi, kterým dojde benzín".Připomínáme, že Německo dováží 55 % plynu a 50 % uhlí z Ruska. Ministr k tomu dodal, že nyní neustále podniká kroky ke snížení závislosti na dovozu z Ruska. Dle jeho slov v případě úspěchu do letošního podzimu bude Německo nezávislé na ruském uhlí a do konce roku téměř nezávislí na ruské ropě. S plynem je to složitější, protože nemají vlastní kapacity LNG.Dle Makovské jde především o výrobní cenu LNG v porovnání se zemním plynem. „Faktem je, že ruský zemní plyn je mnohem levnější než jakýkoli zkapalněný plyn. LNG potřebuje určitou infrastrukturu výroby a dodání. Navíc výroba zkapalněného plynu je energeticky náročná: náklady na elektřinu jsou enormní, zatímco cena samotné elektřiny stále roste. Pro zemní plyn je nastaven systém plynovodů. Jedná se o nejlevnější plyn bez ohledu na to, jaké jsou jeho aktuální ceny. Současné ceny zemního plynu jsou uměle podporovány trhem,“ shrnula expertka.LNG z Kataru nemůže okamžitě nahradit plyn z RFOd konce minulého roku dovoz zkapalněného plynu do Evropy vzrostl. Dle Aljazeery se v lednu Spojené státy poprvé staly jedničkou v exportu LNG ve světě a tím předstihly Austrálii a Katar. Důvodem byl prudký prosincový nárůst vývozu do Evropy. Spojené státy do zahraniční prodávají 13 % vlastního plynu. Minulý rok exportní terminály vyslaly do Evropy zhruba třetinu LNG ze svých exportních terminálů.Katar drží druhé místo a dodává 21 % LNG do zahraničí. V lednu 2022 středovýchodní stát také zaznamenal nárůst exportu LNG do Evropy: vývoz LNG se údajně zvýšil o 65,1 % ve srovnání se stejným měsícem roku 2021. Má přitom pět základních destinací v severní a západní Evropě: do Spojeného království dodal zhruba 461 000 tun LNG, následuje Itálie s 380 000 tunami, Polsko s 91 000 tunami a Belgie 76 000 tun.Katarský ministr energetiky Saad al-Kaabi se koncem února nechal slyšet, že pokud dojde k přerušení dodávek plynu do Evropy v důsledku vojenské operace Ruska na Ukrajině, ani Katar, ani jiná země nemá kapacitu nahradit dodávky ruského plynu.„Rusko (poskytuje) myslím si 30-40 % dodávek do Evropy. Neexistuje jediná země, která by mohla nahradit tento objem, není kapacita to provést pomocí LNG,“ řekl al-Kaabi a zdůvodnil to tím, že většina LNG země je vázána na dlouhodobé smlouvy a převážně asijské destinace, které jsou jasně dané. Objem přesměrovatelných objemů, které lze odeslat do Evropy, činí pouze 10–15 %. Proto podle katarského ministra rychle nahradit tento objem je téměř nemožné.Podobný průběh ovšem nehrozí. Společnost Gazprom informovala, že za první dva týdny v březnu byly dodávky plynu dokonce zvýšeny do pěti evropských států. Jedná se o Itálii, Polsko, Chorvatsko, Řecko a Bulharsko. Tranzit ruského plynu přes ukrajinské území je od konce února udržován na maximálních hodnotách podle smluvních závazků Gazpromu. Od konce února byly přímé dodávky přes plynovod Jamal-Evropa procházející Běloruskem a Polskem do Německa obnovené.Pokud se jedná o zvýšení dodávek LNG za účelem alespoň částečné náhrady ruského plynu v České republice, může se stát pokusit domluvit napřímo. Celkově se podle Mariny Makovské pro tuto středovýchodní zemi rýsuje slibná příležitost. „Z politického hlediska získává Katar velmi dobrou příležitost, kterou by si neměl nechat ujít. Určitě toho využije a nabídne to, zvlášť když cena za to je vysoká,“ řekla.Další skrytý hráč a možný konkurentRozhodující roli v tom budou pro Katar hrát i dobré sousedské vztahy s ostatními státy. „Katar je velmi opatrný, protože řeší všechny otázky společně se Saúdskou Arábií. Nyní se energetický trh mění a SA má nejstabilnější ekonomiku na Středním východě. Kolektivní hospodářský efekt roste díky regionální politice a příslušnosti k regionu. Poskytuje proto hráčům větší příjem,“ vysvětlila Markovskaja. Podle ní se k dovozu od Kataru může přihlásit kterákoli evropská země, protože dle posledních prohlášení během 5 až 6 let Evropa zcela opustí ruské energetické zdroje.Konkurenci Kataru může v budoucnu vytvořit i Japonsko. Zejména tento týden japonský premiér Fumio Kišida prohlásil, že navzdory sankcím jeho stát hodlá pokračovat v budování projektu Sachalin 2. Jedná se o stavbu ropného a LNG terminálu, v rámci kterého 60 % dodávek zkapalněného plynu poputuje do Japonska. Dle slov Kišida Sachalin 2 umožní pravidelně odebírat energii za nízké ceny. „Věříme, že jde o významný projekt pro naši zemi z hlediska zajištění stabilních dodávek energie,“ řekl premiér pro Sankei.„Projekt před nedávném opustila britsko-holandská Shell (vlastnila 27,5 % akcí). Japonské společnosti Mitsui & Co (12,5% akci) a Mitsubishi Corp. (10 %) obsadí její místo. Projekt Sachalin 2 je v provozu (již od roku 2009 zde běží první v Rusku terminál LNG, pozn. red.). Do Evropy lze v budoucnu dodávat zkapalněný plyn za výhodnější ceny,“ předpověděla na závěr Marina Makovskaja.

