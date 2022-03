Systém Patriot je na SR. „Mám se smát? Ne, je to pláč. Děkujeme, pane Nadi, P.S: Jste idiot" zní

https://cz.sputniknews.com/20220320/patriot-prichazi-na-sr-mam-se-smat-ne-je-to-plac-dekujeme-pane-nadi-ps-jste-idiot-zni-18054650.html

První jednotky, které mají na starosti rozmístění systému protivzdušné obrany Patriot, postupně přijíždějí na území Slovenské republiky, celý proces bude trvat... 20.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-20T13:46+0100

2022-03-20T13:46+0100

2022-03-20T14:26+0100

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁLSystém bude dočasně rozmístěn na letecké základně v Sliači. Slovenský ministr obrany Jaroslav Naď uvedl, že systém Patriot není náhradou za starý ruský systém S-300, jedná se o další prvek na obranu vzdušného prostoru Slovenska. Podle ministra další prostory nasazení jsou nyní konzultovány s odborníky, aby Patriot mohl pokrýt co největší území Slovenska.„Systém S-300 se však vzhledem na jeho věk, technický stav, nedostačující způsobilosti a také faktickou závislost na Ruské federaci, která po nevyprovokované agresi na Ukrajině je pro jakoukoliv vojenskou spolupráci absolutně nepřijatelná, budeme snažit v budoucnosti nahradit jiným systémem, který by byl plně kompatibilní s našimi spojenci a zajistil by vyšší obranyschopnost Slovenské republiky,“ uvedl Naď.V komentářích pod příspěvkem se okamžitě rozpoutala bouřlivá diskuze, je třeba poznamenat, že uživatelé ministrovo nadšení nesdíleli.Někteří se obávají toho, že teď bude Sliač cílem.Někteří zase mají za to, že určité typy zbraní si s tímto systémem poradí jedna radost.„Když budou Rusové chtít, tak to zlikvidují Kinžálem, proti kterému obrana neexistuje,“ zapojil se do diskuze Viliam Mruškovič.Další si myslí, že by si to měl ministr postavit před svůj dům, nebo třeba před budovu parlamentu.Další uživatelé nevědí, zda se mají smát, nebo brečet.„Mám se smát… Ne, je to pláč. Děkujeme, pane Nadi… P.S: Jste idiot,“ tvrdí Miňo Sendrey.Další se tážou, kolik bude Slovensko stát tento špás.Padly však i další zajímavé otázky: „Já jsem strašně zvědavá, kdyby se nedejbůh i kvůli tomuto debilovi u nás něco stalo, kde se právě tento arogantní element bude nacházet,“ zajímalo uživatelku Jozefínu Borovksou.Zmiňme, že systém Patriot poskytly Slovensku Německo a Holandsko v rámci úsilí NATO o posílení východního křídla aliance v souvislosti se situací na Ukrajině. Slovenský ministr se již dříve zmínil o tom, že Slovensko může systém protivzdušné obrany S-300 odevzdat Ukrajině, ale pouze za podmínky, když bude mít náhradu. Podle ministra se Slovensko musí zbavit závislosti na ruské technice.VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁL

