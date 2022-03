https://cz.sputniknews.com/20220320/po-zakazu-masa-si-ted-v-nemecku-doslapli-na-milovniky-rychle-jizdy-co-vymysleli-proti-putinovi-18056971.html

Po zákazu masa si teď v Německu došlápli na milovníky rychlé jízdy. Co vymysleli proti Putinovi?

Předseda Německého odborového svazu Rainer Hoffmann přišel s návrhem omezit rychlost na silnicích. Důvod? Úspora benzínu. Hoffman se o tomto svém návrhu zmínil... 20.03.2022, Sputnik Česká republika

Podle Hoffmanna je kvůli nedostatku zdrojů nezbytné rozumně diverzifikovat zásobování energií. Týká se to především samotné kultury konzumu, ale problém nelze vyřešit pouhou radou, aby si lidé oblékli několik svetrů navíc. Správným řešením by mohlo být zavedení nových pravidel pro majitele automobilů.Na druhé straně ani zavedení tohoto opatření by nemuselo být dostatečným na vyřešení natolik hlubokých strukturálních problémů, právě proto je podle něj nezbytné rozšířit používání obnovitelných zdrojů energie.Omezte maso!Dnes jsme informovali, že s poměrně kuriózním nápadem přišel německý ministr zemědělství Cem Ozdemir. Ministr vyzval Němce, aby jedli méně masa jako projev boje s Ruskem, které podle jeho slov využívá dodávky potravin jako zbraň.„Nehledě na to, že jsem vegetarián, nebudu hlásat, že všichni mají být také vegetariáni. Konzumace menšího množství masa by však byla přínosem proti Putinovi,“ řekl Ozdemir v rozhovoru pro Der Spiegel.Řada západních zemí zavedla nové sankce proti RF kvůli Ukrajině. Jak prohlásil dříve mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov, sankce Západu jsou dost vážné a Rusko se na ně předem připravovalo. Dodal, že je nutný jejich rozbor a koordinace rezortů, aby mohla být vypracována odvetná opatření odpovídající zájmům RF.Prezident RF Vladimir Putin prohlásil, že politika zadržování a oslabení Ruska je dlouhodobou strategií Západu a že sankce způsobily vážnou škodu celé světové ekonomice. Podle jeho slov je hlavním cílem Západu zhoršit život milionů lidí. Putin rovněž prohlásil, že USA a EU vyhlásily fakticky default ve svých závazcích vůči Rusku, když zmrazily jeho valutové rezervy. Dodal, že nynější události dělají tečku za globální dominancí Západu jak v politice, tak i v ekonomice.

