Překvápko! Dosavadní lídr důvěryhodnosti mezi slovenskými politiky se výrazně propad, víte kdo?

Překvápko! Dosavadní lídr důvěryhodnosti mezi slovenskými politiky se výrazně propad, víte kdo?

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁLNejvětší důvěru mezi politiky má i nadále slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Podle průzkumu, který realizovala agentura Focus pro televizi Markíza, ji důvěřuje 42 procent a nedůvěřuje 56 procent respondentů. Jedná se však o nejhorší výsledek, jakého zatím slovenská prezidentka dosáhla. Zmiňme, že průzkum probíhal od 22. února do 1. března a účastnilo se ho 1 003 respondentů. Zmiňme, že ještě v prosinci 2021 se Čaputová mohla pochlubit tím, že jí důvěřuje 52 procent dotázaných a nedůvěřuje 47 procent.Na druhé příčce co do důvěryhodnosti skončil lídr slovenského mimoparlamentního hnutí Hlas-SD Peter Pellegrini, kterému podle výsledků aktuálního průzkumu důvěřuje 39 procent respondentů a nedůvěřuje 59 procent respondentů.Na třetí příčce skončil premiér Slovenska Eduard Heger, jemuž vyjádřilo důvěru 28 procent dotazovaných a nedůvěru až 70 procent slovenských účastníků průzkumu.Vicepremiér a ministr hospodářství Richard Sulík si vysloužil důvěru 27 procent dotazovaných a naopak nedůvěru 71 procent dotazovaných. Šéf opozičního hnutí Smer-SD Robert Fico skončil hned za Sulíkem se ziskem 26 procent důvěry a 71 procenty nedůvěry.Co se týče dalších výrazných představitelů slovenské politické scény, například předseda Národní rady SR Boris Kollár má důvěru 24 procent respondentů, naopak za nedůvěryhodného ho považuje 74 procent respondentů.Například lídr hnutí Republika Milan Uhrík si vysloužil důvěru 21 procent dotazovaných, ačkoliv je ukazatel jeho důvěryhodnosti nižší, nižší je rovněž i míra jeho nedůvěryhodnosti, konkrétně mu nevěří 64 procent.Předseda SNS Andrej Danko se zaručil důvěrou pouhých 20 procent dotazovaných a nedůvěrou 77 procent. Vicepremiérce Veronice Remišové důvěřuje jenom 17 procent respondentů a nedůvěřuje jí 80 procent respondentů.Na chvostu je již tradičně ministr financí Igor Matovič, kterému vyjádřilo svoji důvěru jenom 11 procent, nedůvěřuje mu neuvěřitelných 87 procent respondentů.VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁL

