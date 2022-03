https://cz.sputniknews.com/20220320/statni-duma-rf-zelenskyj-zpusobil-rozhodnutim-o-zakazu-stran-rozkol-ve-spolecnosti-18053887.html

Státní duma RF: Zelenskyj způsobil rozhodnutím o zákazu stran rozkol ve společnosti

Státní duma RF: Zelenskyj způsobil rozhodnutím o zákazu stran rozkol ve společnosti

Předseda Státní dumy Vjačeslav Volodin prohlásil, že Volodymyr Zelenskyj způsobil svým rozhodnutím o zákazu stran rozkol ve společnosti, Evropa nad tím... 20.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-20T11:58+0100

2022-03-20T11:58+0100

2022-03-20T11:59+0100

svět

ukrajina

rusko

strana

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/03/15371886_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_353280caf53c41da8272c63f33c3016a.jpg

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁLUveďme, že Rada národní bezpečnosti a obrany (SNBO) Ukrajiny pozastavila jakoukoli činnost řady politických stran na dobu válečného stavu v zemi, včetně strany Opoziční platforma – Za život, uvedl předtím Zelenskyj.Volodin to označil za další chybu Zelenského. „Je to obvyklá praxe kyjevské vlády, praxe umlčení všech nevhodných. Takhle se dá bez soudu označit za nepřítele každého, kdo mluví o zvůli režimu, který drží ukrajinský lid jako rukojmí,“ napsal Volodin na své stránce na Telegramu. Předseda Státní dumy poznamenal, že Evropa přitom „jako vždy přivírá oči, chová se jako pštros“.„Není to ostatně nic nového. Udělali jsme správně, že jsme vystoupili z Rady Evropy, jaký je smysl této organizace, když neplní svůj hlavní úkol, stojí stranou, pozoruje zjevná porušování práv ukrajinských občanů? Zelenskyj, který je především showman a herec, udělal další chybu, svým rozhodnutím způsobil rozkol ve společnosti, mezi zakázanými stranami jsou rovněž parlamentní,“ napsal Volodin.Zelenskyj by se měl podle jeho sov setkat s politiky, vést dialog, to si však nepřál, stejně jako si nepřál dialog s LLR a DLR.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruské ministerstvo obrany zdůrazňuje, že ruské ozbrojené síly neútočí na města Ukrajiny, nic neohrožuje civilní obyvatelstvo. Velmi přesnými zásahy byla vyřazována z provozu vojenská infrastruktura a objekty. Za podpory Ozbrojených sil Ruské federace rozvíjejí jednotky DLR a LLR ofenzívu.VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁL

ukrajina

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, rusko, strana