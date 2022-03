https://cz.sputniknews.com/20220320/trump-obvinil-bidena-z-neschopnosti-zastavit-krizi-na-ukrajine-18050580.html

Trump obvinil Bidena z neschopnosti zastavit krizi na Ukrajině

Trump obvinil Bidena z neschopnosti zastavit krizi na Ukrajině

Bývalý americké prezident Donald Trump obvinil svého zástupce Joea Bidena, že nedokázal zastavit krveprolití na Ukrajině kvůli strachu z ruského jaderného... 20.03.2022, Sputnik Česká republika

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁLTrump, který donedávna označoval rozhodnutí ruských úřadů uznat nezávislost DLR a LLR za „geniální“, se připojil ke kritice ruské vojenské operace na Ukrajině.Bývalý americký prezident navíc řekl, že pokud by byl prezidentem, nebyl by na Ukrajině konflikt. „Kdybych byl vaším prezidentem, nikdy by se to nestalo… Hodně jsme mluvili a on (ruský prezident Vladimir Putin) by to nikdy neudělal. Viděl slabost (Washingtonu), viděl věci, které nikdy v naší zemi neviděl,“ dodal Trump.Trump si také připsal zásluhy na zahájení dodávek zbraní na Ukrajinu. „Jsem ten, kdo jim velmi dávno poslal Javeliny (pozn. protitankové raketové systémy Javelin)… Poslal jsem jim stovky a stovky Javelinů, zatímco Obama a Biden (pozn. bývalý prezident a viceprezident USA) jim poslali přikrývky,“ uvedl Trump.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruské ministerstvo obrany zdůrazňuje, že ruské ozbrojené síly neútočí na města Ukrajiny, nic neohrožuje civilní obyvatelstvo. Velmi přesnými zásahy byla vyřazována z provozu vojenská infrastruktura a objekty. Za podpory Ozbrojených sil Ruské federace rozvíjejí jednotky DLR a LLR ofenzívu.VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁL

