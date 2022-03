https://cz.sputniknews.com/20220320/v-sofii-se-konala-protestni-akce-proti-dodavkam-zbrani-na-ukrajinu-18052252.html

V Sofii se konala protestní akce proti dodávkám zbraní na Ukrajinu

Početná protestní akce proti dodávkám zbraní Ukrajině podle rozhodnutí NATO v sobotu proběhla v centru Sofie, informuje populární bulharská rozhlasová stanice... 20.03.2022, Sputnik Česká republika

Akce byla načasována na návštěvu ministra obrany USA Lloyda Austina, zorganizovala ji politická strana Obroda.Demonstranti s plakáty a transparenty Yankeeové, jděte domů, Ne sankcím proti Rusku a také s vlajkami Bulharska a Ruska a stranickými prapory se sešli ráno před budovou ministerstva obrany. Protestující skandovali NATO ven, Bulharští hrdinové a Rusko. Pak se přesunuli k budově Rady ministrů Bulharska, kde mítink pokračoval.Účastníci protestní akce žádali o zrušení dodávek jakýchkoli zbraní Ukrajině a zdůraznili, že Bulharsko nesmí být v žádném případě zataženo do tohoto konfliktu.Lídr Obrody Kostadin Kostadinov na manifestaci prohlásil: „Nechceme, aby Bulharsko bylo zataženo do války. Jsme připraveni válčit a umírat za Bulharsko, ale ne za cizí zemi. Nedovolíme cizím zemím, aby rozhodovaly o našem osudu."Známý politik také prohlásil, že jeho strana nepřipustí, aby nevelký počet zbraní, který vlastní Bulharsko, byl vyslán na Ukrajinu, a že nedovolí zatáhnout zemi do konfliktu s Ruskem.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům" na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruské ministerstvo obrany zdůrazňuje, že ruské ozbrojené síly neútočí na města Ukrajiny, nic neohrožuje civilní obyvatelstvo. Velmi přesnými zásahy byla vyřazována z provozu vojenská infrastruktura a objekty. Za podpory Ozbrojených sil Ruské federace rozvíjejí jednotky DLR a LLR ofenzívu.

