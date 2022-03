https://cz.sputniknews.com/20220321/a-to-vse-v-ramci-ukrajinizace-cr-na-rozdil-od-hriba-ne-vsichni-touzi-po-prejmenovani-korunovacni-18066957.html

„A to vše v rámci ukrajinizace ČR.“ Na rozdíl od Hřiba ne všichni touží po přejmenování Korunovační

„A to vše v rámci ukrajinizace ČR.“ Na rozdíl od Hřiba ne všichni touží po přejmenování Korunovační

Kontroverzní příspěvek na svém Twitteru dnes zveřejnil Zdeněk Hřib. Uvedl, že podporuje přejmenování úseku ulice u ruské ambasády z Korunovační na Ukrajinských... 21.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-21T21:17+0100

2022-03-21T21:17+0100

2022-03-21T21:17+0100

svět

zdeněk hřib

přejmenování

ulice

reakce

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1007/63/10076378_0:214:2272:1492_1920x0_80_0_0_f46a10f6a184684a04767c737a447173.jpg

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁLNa svém Twitteru primátor Hlavního města Prahy Zdeněk Hřib sdělil:„Vítám a podporuji návrh přejmenovat ulici u ruské ambasády z Korunovační na Ukrajinských hrdinů. Neuvěřitelnou odvahu ukrajinských bojovníků, kteří už skoro měsíc brání svoji vlast před bezprecedentní agresí ruského diktátora Vladimira Putina, je na místě náležitě ocenit,“ prohlásil Hřib.Na toto prohlášení okamžitě začalo reagovat publikum:„To je zase blbost. Pak zase přijde jiná vláda a ta to zase hned přejmenuje jinak. Ulice by se měly jmenovat neutrálně, hlavně nějak neutrálně navzdory všem debilům,“ píše uživatel s nickem Rosta Suk.Stejný názor zastává i sledující podepsaný jako Wake me up when the Empire has fallen:„Doporučuji přejmenovat na „UKRAJINSKÝCH VÁLEČNÝCH ZLOČINCŮ”. Podpora válečných zločinů je trestný čin,“ namítá.„Ano, v tomto státě to má hlubokou tradici... Češi to milují,“ píše Eva Eva.„Táhni už do pr*ele ty pirátskej idiote. Od začátku roku neděláte nic jiného, než každý den přelepujete nějakou dementní ulici. Na podzim už konečně půjdete do ha*zlu,“ zuří sledující s nickem Nekorektni kanal.VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁLRusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině 24. února. Prezident Vladimir Putin řekl, že cílem této operace je „ochrana lidí, kteří byli osm let vystaveni šikaně a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Za tímto účelem má být podle jeho slov provedena „demilitarizace a denacifikace Ukrajiny“, postaveni před soud všichni váleční zločinci odpovědní za „krvavé zločiny proti civilistům“ v Donbasu. Ozbrojené síly podle slov Ministerstva obrany Ruské federace útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské jednotky. S podporou ruských ozbrojených sil rozvíjejí skupiny DLR a LLR ofenzívu, ale nejde o okupaci Ukrajiny, zdůraznil ruský prezident.

https://cz.sputniknews.com/20220320/aktiviste-v-recku-hazeli-plechovky-s-barvou-na-lod-nato-ktera-vplula-do-pristavu-18054132.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zdeněk hřib, přejmenování, ulice, reakce