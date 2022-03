https://cz.sputniknews.com/20220321/americky-televizni-moderator-oznacil-zapadni-rusofobii-za-druh-rasismu-18055610.html

Americký televizní moderátor označil západní rusofobii za druh rasismu

Americký televizní moderátor označil západní rusofobii za druh rasismu

Moderátor americké televize HBO Bill Maher přirovnal vyhrocení rusofobie na Západě k rasismu, řekl to v pořadu Real Time, píše The Dayli Mail. Během rozhovoru... 21.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-21T06:21+0100

2022-03-21T06:21+0100

2022-03-21T06:21+0100

svět

usa

rusko

rusofobie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/223/72/2237282_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_9313bd621bc1c036dadda27bb4e827aa.jpg

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁL„Mám pocit, že u nás přesvědčujeme lidi, že všechno ruské je špatné a že všichni Rusové jsou zlí. Není to za prvé spravedlivé. Kdyby nebyli běloši, dalo by se to označit za rasismus,“ prohlásil.Tento názor podpořili ostatní účastníci rozhovoru. Odbornice na data Kristen Soltis Andersonová poznamenala, že pronásledování Rusů „zašlo příliš daleko“. Připomněla, že předtím byl v Kanadě zrušen koncert mladého ruského klavíristy Alexandra Malofejeva. „Nelíbí se mi všechny tyto řeši o mladém ruském klavíristovi, jehož koncert s Montrealským symfonickým orchestrem byl zrušen kvůli tomu, že je Rus,“ zdůraznila Andersonová.Další účastník diskuse, jaderný fyzik a generální ředitel Energy Futures Initiative Ernest J. Moniz zkritizoval rozhodnutí Západu o zrušení všech vztahů s Moskvou nehledě na to, že dokonce po krizi vztahů roku 2014 byly zachovány kanály styku Rady Ruska-NATO.Po zahájení ruské vojenské operace na Ukrajině bylo na Západě zahájeno „zrušení“ ruské kultury a vztahů s Moskvou. Západní organizace ruší spolupráci s hudebníky z Ruska.Mnichovská radnice zrušila například smlouvu s Valerijem Gergejivem, hlavním dirigentem Mnichovského filharmonického orchestru. Bavorská státní opera se zřekla spolupráce s Gergijevem a také s operní pěvkyní Annou Netrebkovou. Královské divadlo Covent Garden v Londýně zrušilo vystoupení umělců Velkého divadla.Kvůli událostem na Ukrajině zrušily společnosti The Walt Disney Company, Sony a Warner Bros promítání filmů v Rusku. K bojkotu se rovněž připojil Mezinárodní filmový festival v Cannes, FIFA a UEFA a také Mezinárodní olympijský výbor.VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁL

usa

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, rusko, rusofobie