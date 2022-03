https://cz.sputniknews.com/20220321/byl-jste-v-mariupolu-hovoril-jste-s-temi-uprchliky-fiala-chce-zastavit-putina-ale-schytal-to-18064271.html

„Byl jste v Mariupolu? Hovořil jste s těmi uprchlíky?“ Fiala chce zastavit Putina, ale schytal to

Český premiér Petr Fiala se na svých sociálních sítích opět vrátil k situaci na Ukrajině. Speciální operaci, kterou nařídil ruský prezident Vladimir Putin... 21.03.2022, Sputnik Česká republika

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁLVe svém příspěvku se Petr Fiala dotknul otázky zdevastovaného Mariupolu, podle něj to má na svědomí ruská armáda.Za tato svá slova si to premiér pěkně odnesl, pod příspěvkem se totiž rozpoutala zajímavá diskuze. Některým se nelíbí přehnaná hysterie, která doprovází celou situaci. Další si myslí, že by se do toho Česká republika vůbec neměla montovat, protože se jí to netýká. Nakonec někteří poznamenali, že západní média včetně těch českých prosazují pouze jednu verzi toho, co se na Ukrajině děje.Někteří uživatelé zase přišli s originálním nápadem, co by doopravdy mohlo vyděsit ruského prezidenta.„Já bych na Putina poslal české politiky… ten, až by uviděl, co je to za pakáž a sebranku, tak by se tak vylekal, že by se dal hned na útěk,“ praví uživatel Roman Bižňák.Samozřejmě ono se to velmi snadno komentuje, když sedíte v pohodlí svého domova.„Tady je válečníků,“ píše Jana Paralova.Neobešlo se to ani bez narážek, že to všechno tak či onak souvisí s politikou Spojených států.„Čína a Arabské emiráty zůstaly zatím nestranní. Myslím, že agresivní politiky USA už mají všichni plné zuby!“ zní dál.Kromě toho, když už je řeč o Spojených státech, mnohé by zajímalo, proč se neřeší „mírové operace“ Spojených států, které dříve prováděly.Českému premiérovi připomněli, že každý má právo na svůj názor a nelze ostatním vnucovat jenom ten svůj, obzvláště když si na vlastní oči neviděl, co se tam děje.„Pane Fialo, pane premiére České republiky, Vy jste byl v tom Mariupolu? Vy jste hovořil s uprchlíky z té oblasti? Jinak je mi jedno, co prosazujete, není mi jedno, že se za každou cenu snažíte umlčet národ a vnutit jim jenom tu jednu jedinou, a to tu Vaši pravdu, nebojíte se, že se to jednou obrátí proti Vám? Vy máte sloužit především našemu národu, ale jak se zdá, stal jste se slouhou docela jiného národa. Co musíte Vy, víme my všichni, co musíme my, to už je naše věc. Hezký den a méně dezinformací,“ poznamenala Ludmila Frycová.Řada západních zemí zavedla nové sankce proti RF kvůli Ukrajině. Jak prohlásil dříve mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov, sankce Západu jsou dost vážné a Rusko se na ně předem připravovalo. Dodal, že je nutný jejich rozbor a koordinace rezortů, aby mohla být vypracována odvetná opatření odpovídající zájmům RF.Prezident RF Vladimir Putin prohlásil, že politika zadržování a oslabení Ruska je dlouhodobou strategií Západu a že sankce způsobily vážnou škodu celé světové ekonomice. Podle jeho slov je hlavním cílem Západu zhoršit život milionů lidí. Putin rovněž prohlásil, že USA a EU vyhlásily fakticky default ve svých závazcích vůči Rusku, když zmrazily jeho valutové rezervy. Dodal, že nynější události dělají tečku za globální dominancí Západu jak v politice, tak i v ekonomice.VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁL

