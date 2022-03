https://cz.sputniknews.com/20220321/byvaly-trumpuv-poradce-prozradil-pravdu-o-ukrajine-18059770.html

Bývalý Trumpův poradce prozradil pravdu o Ukrajině

Akce Ruska v rámci speciální vojenské operace na obranu Donbasu mají výhradně obrannou povahu, občané USA nemají objektivní informace o událostech na Ukrajině... 21.03.2022, Sputnik Česká republika

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁL„Ukrajina se sotva podobá té, o které nás informují v médiích. Ukrajinci použili ve skutečnosti svoji zemi k rozmístění raketových bloků dvojího vypuštění. Mají tam skutečně biologické laboratoře, které financují z našich daní, a vyrábějí tam jakýsi mor, aby ho vrhli na ruský lid. Putin jedná s obrannými cíli, není to útok. Jenže si o tom nepřečtete v mainstreamových médiích,“ řekl politický poradce, který pracoval pro Bílý dům.Bývalý poradce exprezidenta USA také zdůraznil, že prohlášení amerických politiků o nutnosti podpořit demokracii na Ukrajině znějí pokrytecky, protože se kyjevská vláda dá dost těžko nazvat demokratickou.„Hned po vítězství ve volbách poslal Zelenskyj do vězení kandidáta za opoziční stranu, samotnou stranu vyhlásil za nelegitimní a zavřel tři televize, které kritizovaly postoj vlády. Tohle se nepodobá demokracii,“ poznamenal Stone.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni ponižování a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruské ministerstvo obrany zdůrazňuje, že ruské ozbrojené síly neútočí na města Ukrajiny, nic neohrožuje civilní obyvatelstvo. Velmi přesnými zásahy byla vyřazována z provozu vojenská infrastruktura a objekty. Za podpory Ozbrojených sil Ruské federace rozvíjejí jednotky DLR a LLR ofenzívu.VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁL

