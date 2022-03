https://cz.sputniknews.com/20220321/francouzsky-dobrovolnik-zkritizoval-zapad-za-proud-fake-news-o-donbasu-18051335.html

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁLJe mu 58 let, je veterán francouzské armády, který přišel na Donbas do řad Lidových milic již v únoru 2014. „Jsem tady již osm let a mohu říct, že takový proud dezinformací, který se dá označit za vlnu tsunami, začal v okamžiku speciální operace ruské armády v západních médiích jako hysterie bez hranic,“ řekl Castel.Jako příklad uvedl útok raketou Točka-U na centr Doněcka, v jehož důsledku zemřelo 20 lidí a několik desítek utrpělo zranění (21 mrtvých a 36 raněných).Řekl, že podobné falšování není ani potřebné, ani racionální, ani profesionální.„Přitom nikdo tyto reportáže nekontroluje, jestli jsou pravdivé, neprověřuje práci novináře, západní veřejnost bohužel stráví všechno. Je to vrchol lží,“ řekl Castel.Také bombardování Záporožské jaderné elektrárny bylo podle jeho slov stejným způsobem označeno za útok ruské armády, zatímco to udělala ukrajinská Národní garda. Západní média pak použila záběry natočených videí, aby obvinila ruskou armádu, poznamenal francouzský dobrovolník.„Je to naprostá absurdita, hysterie bez hranic, lež, ale západní veřejnost s nedostatečným školním vzděláním natolik důvěřuje médiím, že je ochotna uvěřit čemukoliv. Je to fakticky západní teologie,“ řekl Castel.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů.VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁL

