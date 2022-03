Kreml: Embargo na ruskou ropu zhorší energetickou bilanci v EU

„Skutečně víme, že se téma embarga na dodávky ropy velmi aktivně zvažuje. Je to složité téma, protože toto embargo ovlivní, přičemž velmi vážně, světový ropný trh. Velmi vážně to zhorší energetickou bilanci na evropském kontinentě. Američané zůstanou s vlastní ropou. Je to jasné. Budou se cítit mnohem lépe než Evropané. Evropané si to těžce odnesou. Je to rozhodnutí, které bude ránou pro všechny,“ řekl Peskov v odpovědi na otázku o reálnosti zavedení tohoto embarga a co hodlá v reakci na to podniknout Rusko.