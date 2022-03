https://cz.sputniknews.com/20220321/na-jihu-ciny-se-zritilo-osobni-letadlo-spolecnosti-china-eastern-18060586.html

Na jihu Číny se zřítilo osobní letadlo společnosti China Eastern, informovala o tom místní televize. 21.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-21T09:11+0100

2022-03-21T09:11+0100

2022-03-21T10:01+0100

Média zatím nemají informace o zraněných či mrtvých. Na palubě mělo být 133 osob.Na místě vypukl lesní požár.Později řízení letového provozu Číny upřesnilo, že na palubě havarovaného Boeingu 737 bylo 132 lidí – 123 cestujících a devět členů posádky.Čínské vládní orgány po havárii osobního letadla aktivovaly mechanismus postupů v nouzových situacích a na místo tragédie vyslaly pracovní skupinu.Loni v srpnu Sputnik psal o otm, že hasičské letadlo Be-200 se zřítilo poblíž města Kahramanmaras na východě Turecka. Hasičské letadlo, které se zřítilo v Turecku, bylo podle ministerstva pronajato z Ruské federace. Podle dostupných informací nehodu nikdo nepřežil. Na palubě letadla bylo přítomno celkem pět ruských vojáků a tři turečtí. Podle zpráv se letadlu nepodařilo nabrat správnou výšku po načerpání vody a narazilo do skal.Podle tehdy dostupných údajů havarovalo letadlo při hašení požárů. Komunikace s ním byla údajně přerušena během hašení požáru. Do regionu bylo vysláno velké množství záchranářské techniky.Starosta města uvedl, že požár vypukl v lesní oblasti dnes odpoledne v důsledku úderu blesku. Na likvidaci požáru se podíleli pozemní i letečtí hasiči.„Vyslali jsme do oblasti také letadlo, ale po nějaké době s ním bylo přerušeno spojení a spadlo. K incidentu došlo právě teď. Na místo nehody jsme vyslali velké množství pracovníků.“VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁL

