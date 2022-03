https://cz.sputniknews.com/20220321/nizozemsky-premier-pripustil-ze-se-nepodari-snizit-zavislost-na-ruskem-plynu-a-rope-hned-zitra-18064163.html

Nizozemský premiér připustil, že se nepodaří snížit závislost na ruském plynu a ropě hned zítra

Nizozemský premiér připustil, že se nepodaří snížit závislost na ruském plynu a ropě hned zítra

Nizozemský premiér Mark Rutte vyzval ke snížení závislosti EU na ruském plynu a ropě, přitom ovšem připustil, že to nejde udělat ze dne na den. Prohlásil to v... 21.03.2022, Sputnik Česká republika

"Musíme snížit naši závislost na ruském plynu a ropě. Musíme to udělat co nejdříve, nebudeme schopni to však udělat hned zítra," cituje Rutteho nizozemská mediální korporace Netherlands Broadcasting Corporation (NOS).Sankce vůči Rusku, včetně stažení západních ropných společností a zastavení nákupu ruské ropy, si vybraly daň na cenách benzínu v celé Evropě a ceny pohonných hmot dosáhly rekordních výšek.Místopředseda vlády Ruské federace Alexander Novak poznamenal, že by odmítnutí ruské ropy vedlo světový trh ke katastrofálním důsledkům a způsobilo prudký nárůst cen až na 300 dolarů za barel nebo více. Generální tajemník OPEC Mohammed Barkindo poznamenal, že současná situace na trhu s ropou ukazuje, že země by neměly dělat ze světové energetiky rukojmí svých politických a jiných sporů.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům" na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruské ministerstvo obrany zdůrazňuje, že ruské ozbrojené síly neútočí na města Ukrajiny, nic neohrožuje civilní obyvatelstvo. Velmi přesnými zásahy byla vyřazována z provozu vojenská infrastruktura a objekty. Za podpory Ozbrojených sil Ruské federace rozvíjejí jednotky DLR a LLR ofenzívu. O okupaci Ukrajiny se ale nemluví, zdůraznil prezident Ruska.

