„Po válce bude hodnocen jako válečný zločinec.“ Zdechovský už ví, proč o Zelenském film neuvidí

Poslanec Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský se vyjádřil k námětu, že by o nynějším ukrajinském prezidentovi Volodymyru Zelenském mohl být natočen film... 21.03.2022, Sputnik Česká republika

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁLNa svých sociálních sítích politik sdílel příspěvek, v němž se zabývá následující problematikou.Podotýká přitom, že tento film by rozhodně Oscara neobdržel, jelikož by vzhledem k okolnostem snad nedokázal splnit řadu „moderních“ požadavků nezbytných pro přidělení této ceny.„Věřím, že by byl úspěšný, ale na Oscara by nedosáhl. Od roku 2024 musí být ve filmech, které chtějí Oscara, dostatečně zastoupené menšiny – to by tento film nesplňoval, hráli by tam nejspíš hlavně „bílí“ lidé a taky určitě víc mužů než žen,“ ironizuje politik.Jarmila Janečková na toto prohlašuje, že to není problém. „To přece nevadí, od nás má Oscara,“ napsala.Další sledující namítá, že by film mohl být naplněn reálnými událostmi, které byly zaznamenány během nedávné doby.„Mohla by tam být scéna z hranice, jak ukrajinští vojáci mlátí černé studenty. Tím by se naplnily kvóty,“ podotýká Květu Le.Komentátorka Helena Helenka pochybuje o možném světovém úspěchu tohoto filmu v případě, že by byl natočen.„Úspěšný by byl jenom v Čechách. Pokud by tam ovšem byly jenom ty výhrůžky, prosby, škemrání, hajlování, to by velký úspěch nebyl,“ prohlašuje.Zazněl tady i námět, že film zcela jistě nepřekoná realitu.„Protože ten nej film hraje teď, scenárista i režisér je Biden. Teď letí za ním do Polska, kéž by tam nedoletěl. Podporuje UK a vede jejich politiku v boji. Cíleně vše v jejich prospěch, USA. Zelenskyj není takový hrdina, není to žádný politik, nemá žádné zkušenosti. Aby vše zvládal pod direktorem Bidenem musí brát drogy, jinak by to nedal. Neuvažuje za sebe, ale pod taktovkou USA. Je pod tlakem. Teď jeho kámoš fašista Biden jede za svou loutkou. Kdo ví, o čem budou ve Varšavě debatovat, když dědek mluví pořád o Íránu místo Ruska. Plete si všechno páté přes deváté, není hoden postu prezidenta. Dědek má být doma v bačkorech. Zelenskyj v divadle,“ podotýká Marika Hanáková.VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁL

