V Polsku si postěžovali na sankce Evropské unie

EU neposkytuje kvůli krizi na Ukrajině pomoc Polsku, které pomáhá běžencům, Brusel přitom zachoval sankce proti Varšavě, řekl v rozhovoru pro The Daily... 21.03.2022, Sputnik Česká republika

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁL„EU neposkytuje reálnou hmotnou podporu. Konají se rozhovory. Dávají sliby. Ale utrácíme naše peníze. Zaměstnáváme naše lidi, snažíme se udělat všechno možné v této situaci. Na druhou stranu jsou tu sankce proti Polsku mající politické pozadí, které platí i nadále,“ postěžoval si vicepremiér.Vyslovil obavy, že EU nevstoupí do boje v případě potenciálního rozšíření konfliktu.„Dokonce když máte zbraně, technologie, můžete být velmi slabí, když nejste schopni obětovat život, ubránit své hodnoty, svoji rodinu, svůj lid. Nejsem ale přesvědčen, že dnešní Evropa je na takovou konfrontaci připravena,“ vysvětlil Gliński.Polský vicepremiér zkritizoval rovněž návrh francouzského prezidenta Emmanuela Macrona na založení evropské armády, poněvadž to může „destabilizovat“ kontinent.Soudní dvůr EU v Lucemburku vyměřil loni Polsku pokutu v částce jednoho milionu eur denně za nedodržení opatření unijního soudu ohledně zrušení činnosti kárného senátu pro soudce. Podle mínění EK ohrožuje činnost tohoto orgánu, který může přijímat rozhodnutí o profesionální práci soudců, jejich nezávislost a nezaujatost. Polský Ústavní soud nepovažoval toto rozhodnutí za povinné.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni ponižování a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruské ministerstvo obrany zdůrazňuje, že ruské ozbrojené síly neútočí na města Ukrajiny, nic neohrožuje civilní obyvatelstvo. Velmi přesnými zásahy byla vyřazována z provozu vojenská infrastruktura a objekty. Za podpory Ozbrojených sil Ruské federace rozvíjejí jednotky DLR a LLR ofenzívu.VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁL

