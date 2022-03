https://cz.sputniknews.com/20220321/v-rusku-prozradili-co-se-stane-s-cenami-ropy-pokud-ji-zapad-prestane-dovazet-18064712.html

V Rusku prozradili, co se stane s cenami ropy, pokud ji Západ přestane dovážet

V Rusku prozradili, co se stane s cenami ropy, pokud ji Západ přestane dovážet

Vicepremiér Ruské federace Alexandr Novak uvedl, že když Západ odmítne ruskou ropu, ceny se můžou vyšplhat na 300 dolarů za barel, někteří se domnívají, že by... 21.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-21T22:09+0100

2022-03-21T22:09+0100

2022-03-21T22:09+0100

svět

rusko

sankce

ropa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/42/75/427581_0:126:3197:1924_1920x0_80_0_0_f03f5e9471abeb28808f2d8a98268ea7.jpg

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁL„Když ji odmítnou (ropu, pozn. red.), tak ceny na ropu budou řekněme 300 dolarů, někteří mluví o tom, že by to mohlo být i 500,” řekl Novak novinářům.Kromě toho, pokud by Západ skutečně odmítl dodávky ruské ropy, Rusko dodávky diverzifikuje, podle slov Novaka se společnosti touto otázkou již zabývají.Podle něj by bylo horší, kdyby došlo ke snížení těžby ropy a plynu, podle něj bude Rusko hlídat tato rizika, která by to mohla způsobit. V současné době se však těží v plném objemu.Novak dále uvedl, že Ruská federace nevylučuje, že odvetným opatřením za embargo ruských energetických zdrojů bude zákaz dodávek uranu z RF do Spojených států, tato otázka je na pořadu dne, analyzuje se.Řada západních zemí zavedla nové sankce proti RF kvůli Ukrajině. Jak prohlásil dříve mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov, sankce Západu jsou dost vážné a Rusko se na ně předem připravovalo. Dodal, že je nutný jejich rozbor a koordinace rezortů, aby mohla být vypracována odvetná opatření odpovídající zájmům RF.Země EU pracují na pátém sankčním balíku proti Rusku a rovněž zvažují možnost zavedení ropného embarga, dnes o tom informovala agentura Reuters s odkazem na vlastní zdroje.VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁL

https://cz.sputniknews.com/20220316/rust-cen-benzinu-je-v-cesku-vyssi-nez-rust-cen-ropy-muze-za-to-neschopna-vlada-tvrdi-paroubek-18027573.html

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, sankce, ropa