https://cz.sputniknews.com/20220322/absence-rusu-zasahne-turisticky-ruch-eu-ve-ktere-zemi-predevsim-18063501.html

Absence Rusů zasáhne turistický ruch EU. Ve které zemi především?

Absence Rusů zasáhne turistický ruch EU. Ve které zemi především?

Sféra italské turistiky počítá vážné ztráty kvůli absenci Rusů, píše magazín Tagesschau. 22.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-22T06:44+0100

2022-03-22T06:44+0100

2022-03-22T06:44+0100

svět

turistika

rusko

evropa

itálie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/624/25/6242502_0:39:3001:1727_1920x0_80_0_0_21bbd19c7b4d87458917a2ff187ad501.jpg

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁLPodle prognózy hotelové asociace Federalberghi může Řím letos přijít asi o 150 milionů eur.V příspěvku se upřesňuje, že situace na Ukrajině a protiruské sankce zmařily plány občanů RF na rekreaci v italských městech. Lázně na Jadranu ale jsou na prvním místě v žebříčku popularity u ruských klientů, na jejich podíl připadá 15 % turistického byznysu země. Většina ruských majitelů jachet na Costa Smeraldě na Sardinii opustila ostrov, aby jejich lodě nezabavila italská finanční policie, píše se v příspěvku.Hlava společnosti Rostourism Zarina Doguzovová vyzvala 3. března ruské občany, aby se zdrželi návštěvy zemí, jež zavedly 2. března sankce a restrikce proti RF. Přitom takové země jako Turecko, Egypt, Tunisko, SAE, Čína, Indie a Vietnam doporučila jako nejlepší na rekreaci, protože jsou otevřené pro turistické návštěvy a nezavedly proti Rusku žádné restrikce.Hlava Rostourismu doporučila rovněž turistickým kancelářím, aby neprodávaly poukazy do zemí, jež zavedly sankce proti Rusku, a také do zemí Karibského moře, protože cesta do nich leží přes uzavřený vzdušný prostor EU a Kanady.Řada západních zemí zavedla nové sankce proti RF kvůli Ukrajině. Jak prohlásil dříve mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov, sankce Západu jsou dost vážné a Rusko se na ně předem připravovalo. Dodal, že je nutný jejich rozbor a koordinace rezortů, aby mohla být vypracována odvetná opatření odpovídající zájmům RF.Prezident RF Vladimir Putin prohlásil, že politika zadržování a oslabení Ruska je dlouhodobou strategií Západu a že sankce způsobily vážnou škodu celé světové ekonomice. Podle jeho slov je hlavním cílem Západu zhoršit život milionů lidí. Putin rovněž prohlásil, že USA a EU vyhlásily fakticky default ve svých závazcích vůči Rusku, když zmrazily jeho valutové rezervy. Dodal, že nynější události dělají tečku za globální dominancí Západu jak v politice, tak i v ekonomice.VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁL

https://cz.sputniknews.com/20220320/v-usa-vyhlasily-sankce-proti-juriji-gagarinovi-18054902.html

rusko

evropa

itálie

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

turistika, rusko, evropa, itálie