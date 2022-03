https://cz.sputniknews.com/20220322/axios-informoval-o-vlivu-americkych-sankci-na-vyvoj-termonuklearniho-reaktoru-18068357.html

Axios informoval o vlivu amerických sankcí na vývoj termonukleárního reaktoru

Axios informoval o vlivu amerických sankcí na vývoj termonukleárního reaktoru

Americké sankce proti Rusku ohrožují dodávky pro americkou soukromou společnost Commonwealth Fusion Systems (CFS), která se zabývá vývojem termonukleárního... 22.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-22T13:49+0100

2022-03-22T13:49+0100

2022-03-22T13:49+0100

svět

sankce

usa

rusko

media

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/16/18068444_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_47e501bf3ff95642a09fa63952452158.jpg

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁLCFS může mít problémy s dodávkami vysokoteplotních supravodičů, jejichž hlavním výrobcem je ruská společnost SuperOx, píše Axios.Mluvčí americké společnosti Kristen Kallenová potvrdila, že SuperOx je jedním z dodavatelů supravodičů, neuvedla však, o jaké objemy jde. Neodpověděla ani na otázku, jestli zastaví CFS spolupráci s tímto podnikem na pozadí pozastavení činnosti mnoha západních společností v Rusku.CFS byla založena v roce 2018 jakožto dceřiná společnost Massachusettského technologického institutu. Společnost oznámila, že plánuje postavit kompaktní termonukleární elektrárnu SPARC. V prosinci minulého roku získala investice v částce 1,8 miliardy USD. Jak oznámil The Wall Street Journal, jsou to největší v dějinách soukromé investice do vývoje termonukleárních reaktorů: mezi investory jsou mj. Bill Gates a George Soros.Podle slov Kallenové je společnost „financována skoro úplně ze soukromých zdrojů“, získala však federální granty na výzkumy „za spolupráce s národními laboratořemi“.Společnost SuperOx založil v roce 2006 bývalý první náměstek ministra financí Ruska (v letech 1992 až 1997), podnikatel Andrej Vavilov. Společnost se označuje za jediný podnik v Rusku, který vyvíjí drát na základě vysokoteplotního supravodiče.USA a evropské země zavedly několik balíků sankcí vůči Rusku po zahájení vojenské operace na Ukrajině. Byly uvaleny mj. na ruské banky. Washington zpřísnil také omezení vývozu mikroelektroniky do Ruska, zakázal operace s Centrální bankou Ruska, Fondem národního blahobytu a Ministerstvem financí RF, zavedl embargo na import ruské ropy a zakázal export luxusního zboží. Na MZV USA připustili, že některá opatření mohou být zrušena v případě zastavení vojenské operace a obnovení svrchovanosti, územní celistvosti a nezávislosti Ukrajiny.

usa

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sankce, usa, rusko, media