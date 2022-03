https://cz.sputniknews.com/20220322/cinane-vyzvali-generalniho-tajemnika-nato-aby-jim-nediktoval-jak-se-maji-chovat-vuci-rusku-18063709.html

Mnozí vyslovili názor, že aliance, která sama vyprovokovala několik konfliktů, včetně nynějšího na Ukrajině, nesmí nikomu poukazovat, jak se má chovat a na čí stranu se má postavit v dané situaci.„Jestli někde ve vesmíru existují mimozemšťané a pozorují naši planetu posledních sto let, musí dospět k závěru, že 1. světovou válku vyprovokoval Západ, 2. světovou válku vyprovokoval Západ. Dnešní situaci také vyprovokoval Západ," napsal uživatel internetu Red Panda.„V Evropě zavládne mír, když NATO zůstane v západní Evropě a východní Evropa se bude skládat z neutrálních států," míní Kok Chun C.„USA jsou pyšné na to, že zachránily svět ve 2. světové válce. Dnes se ho snaží zachránit před třetí světovou. Jenže to vše vypadá tak, jakoby právě USA rozněcovaly třetí světovou," vyslovil názor Double o S.„Amerika prostě shazuje bomby. Je to její odpověď na všechno," napsal Reality L.„USA a NATO jsou příčinou toho, co se dnes děje na Ukrajině. Čína musí pevně trvat na svém názoru a na tom, v co věří," shodli se čtenáři v názoru.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům" na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruské ministerstvo obrany zdůrazňuje, že ruské ozbrojené síly neútočí na města Ukrajiny, nic neohrožuje civilní obyvatelstvo. Velmi přesnými zásahy byla vyřazována z provozu vojenská infrastruktura a objekty. Za podpory Ozbrojených sil Ruské federace rozvíjejí jednotky DLR a LLR ofenzívu.

