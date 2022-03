https://cz.sputniknews.com/20220322/junge-welt-baerbockova-zene-nemecko-do-valky-s-ruskem-18072555.html

Junge Welt: Baerbocková žene Německo do války s Ruskem

Junge Welt: Baerbocková žene Německo do války s Ruskem

Ambice šéfky německé diplomacie Annaleny Baerbockové přivedly zemi k nepřímé účasti v ukrajinském konfliktu, což je nebezpečné s ohledem na úmysl Německa stát... 22.03.2022, Sputnik Česká republika

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁLPodle něj počínání ministryně vede k děsivé perspektivě. Schölzel připomněl, že za tichého souhlasu vlády „poprvé od roku 1945 Němci se zbraní v ruce, a to včetně přinejmenším jednoho regulérního vojáka bundeswehru, střílejí na ruské vojáky“.Koncepce Baerbockové, němečtí žoldáci na Ukrajině a reportáž, ve které jejich „vojenské úspěchy“ jsou prezentovány jako něco normálního, spolu těsně souvisejí. Ministryně zahraničí se roky chová jako protiruská hlásná trouba a nyní se blíží ke svému cíli (…). Německá moc je dostatečným důvodem pro další německou válku s Ruskem: Uděláme to, protože můžeme,“ vysvětluje své stanovisko autor.Na pozadí účasti Němců v konfliktu na Ukrajině znějí prohlášení Baerbockové o německém vůdcovství zvláštně, míní Schölzel.„Těšíme se neuvěřitelné důvěry ve světě, protože spoléháme na spolupráci, diplomacii a humanitární pomoc,“ připomíná autor slova německé ministryně. „Přitom nezáleží, zda asijské, arabské a africké země situaci vidí jinak,“ komentuje její postoj Schölzel.Kromě toho autor kritizuje německou vládu za to, že ignoruje účast žoldáků v ukrajinské válce.Podle něj jsou podporovatelé Baerbockové v roli kanónenfutru Berlína. „I to je německá tradice, obzvláště na ruském bojišti,“ uzavřel autor.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů.VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁL

