Náměstek ministra zahraničí RF uvedl podmínku pro normalizaci vztahů s USA

Náměstek ministra zahraničí RF uvedl podmínku pro normalizaci vztahů s USA

USA mají zastavit svou eskalaci vztahů s Ruskem, perspektiva jejich normalizace je reálná, bude-li Washington mít kladný vliv na Ukrajinu, Moskva ale... 22.03.2022, Sputnik Česká republika

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁL„Položení otázky, co mají (USA) udělat pro zachování vztahů, je nesporně správné. Mají prostě zastavit tu svou eskalaci, a to jak verbální, tak i z hlediska zásobování kyjevského režimu zbraněmi. Mají přestat s produkováním hrozeb na adresu Ruska. Jestliže přitom budou mít nějaký kladný vliv na Kyjev, o čemž nejen pochybuji, ale jsem přesvědčen, že k tomu, bohužel, nedojde – pak bude určitá perspektiva normalizace vztahů,“ řekl Rjabkov novinářům.„Vidíme zatím zápornou tendenci ve vztazích s naší zemí, a to vinou USA. Bereme to s politováním, nijak to ale neovlivňuje naši odhodlanost dosahovat cílů stanovených pro speciální vojenskou operaci a adaptovat se okolnostem spojeným s americkými sankcemi a se sankcemi, které zavedly evropské satelity USA podle jejich příkladu,“ dodal Rjabkov.VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁL

