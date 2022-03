https://cz.sputniknews.com/20220322/nemame-ani-zasoby-ani-ukryty-ani-armadu-cr-neni-na-moznou-valku-vubec-pripravena-varuje-stefec-18069213.html

Nemáme ani zásoby, ani úkryty, ani armádu… ČR není na možnou válku vůbec připravená, varuje Štefec

Nemáme ani zásoby, ani úkryty, ani armádu… ČR není na možnou válku vůbec připravená, varuje Štefec

Bezpečnostní analytik Jaroslav Štefec varoval, že boje na Ukrajině mohou snadno přerůst v rozsáhlý ozbrojený konflikt, na který není Česká republika... 22.03.2022, Sputnik Česká republika

„Nemáme připravené ani lidi, ani zásoby, ani úkryty. Nemáme už ani armádu, schopnou bránit naše území a v případě potřeby zajišťovat z pozice jedné z mála organizovaných sil v chaosem poválečné situace rozvrácené zemi aspoň jakýs-takýs řád a pomoc přeživším," napsal Štefec na svém Facebooku.Podle něj je bezpečnostní problémem také to, že je Česká republika tolik závislá na IT a zdrojích elektřiny, které lze snadno vypnout. Kromě toho kvůli dlouhým dodavatelským řetězcům může nastat hladomor, pokud budou z nějakého důvodu přerušeny.Současná vláda s tím není schopna nic udělat. Vláda Petra Fialy (ODS) je podle Štefce ignorantská a nemá zájem o nějakou radu či pomoc. Naopak situaci údajně zhoršuje.Podle něj není vyloučeno, že bezpečnostní krize přeroste do jaderné války v Evropě. „Stále doufám v rozum a soudnost, i když jejich nositelů kolem sebe vidím stále méně. Věřím, že se situace ještě urovná a bude čas zasednout k jednacím stolům," poznamenal Štefec.

