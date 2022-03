Rusko se možná bude muset rozloučit s některými zahraničními automobilkami

„Velmi doufám, že přijdeme k nějakému společnému jmenovateli ohledně našich společných plánů do konce tohoto měsíce nebo do začátku dubna. Protože vláda nesedí na místě, ale sestavuje program a plány toho, jak bude fungovat každý z podniků v Rusku. Netýká se to jen automobilového průmyslu, ale všech průmyslových podniků, jejichž zahraniční majitelé stále přemýšlejí nebo už udělali pro sebe nějaké rozhodnutí, ale zatím se ještě neozvali, jelikož je důležité předejít dlouhodobým prostojům ve výrobě,“ vysvětlil ruský ministr průmyslu a obchodu.