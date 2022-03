https://cz.sputniknews.com/20220322/sef-ukrajinskeho-naftogazu-slibil-ze-se-bude-pokracovat-v-tranzitu-ruskeho-plynu-18067655.html

Šéf ukrajinského Naftogazu slíbil, že se bude pokračovat v tranzitu ruského plynu

Šéf ukrajinského Naftogazu slíbil, že se bude pokračovat v tranzitu ruského plynu

Ukrajina bude pokračovat v tranzitu ruského plynu do Evropy, dokud to bude možné technicky, prohlásil šéf Naftogazu Ukrajiny Jurij Vitrenko v rozhovoru pro... 22.03.2022, Sputnik Česká republika

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁL„Otázka tranzitu plynu přes Ukrajinu do Evropy je velmi složitá. Projednává se na velmi vysoké politické úrovni, a to nejen na Ukrajině. V daném okamžiku spočívá její řešení v tom, že dokud to bude možné technicky, budeme v tranzitu ruského plynu pokračovat,“ řekl.Šéf Naftogazu rovněž uznal, že ruští vojáci, kteří provádějí speciální operaci, dávají pozor na to, aby nepoškodili infrastrukturu, jejíž pomocí se tranzit plynu uskutečňuje.Smluvní závazky Gazpromu vůči Ukrajině pro tranzit plynu v roce 2022 činí 40 miliard krychlových metrů, čili kolem 109,6 milionu kubíků denně.Prezident RF Vladimir Putin odpověděl 21. února na prosby republik Donbasu, a na výzvu poslanců Státní dumy podepsal výnosy o uznání svrchovanosti DLR a LLR. Časně ráno 24. února zahájilo Rusko speciální vojenskou operaci za účelem demilitarizace Ukrajiny. Za její cíl označil Putin „ochranu lidí, kteří byli v průběhu osmi let vystaveni ponižování a genocidě ze strany kyjevského režimu“.Podle tvrzení ministerstva obrany RF ruské ozbrojené síly útočí jen na vojenskou infrastrukturu a na ukrajinská vojska. Současně přešly do útoku síly DLR a LLR, jsou ztráty na obou stranách konfliktu. Podle informace Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva z 20. března, během měsíce od začátku eskalace na Ukrajině zahynulo přes 900 civilistů.VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, SLEDUJTE NOVÝ TELEGRAM KANÁL

ukrajina, naftogaz, rusko