V Athénách vyzvali EU, aby se připravovala na nedostatek obilí na trhu

„Musíme se začít připravovat na to, co může nastat kvůli vojenské operaci na Ukrajině, a sice na možný nedostatek obilnin na trhu. To může za prvé znamenat znatelný růst cen a za druhé to může znamenat, že uvidíme nepokoje v širokém regionu, zejména v zemích severní Afriky a Blízkého východu,“ upozornil náměstek. „Evropa se musí začít připravovat na potravinovou krizi,“ dodal s tím, že se o této otázce má diskutovat v úterý.