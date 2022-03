https://cz.sputniknews.com/20220323/lavrov-nevyloucil-ze-polsko-se-chce-usadit-na-zapadni-ukrajine-18074864.html

Lavrov nevyloučil, že Polsko se chce usadit na západní Ukrajině

Lavrov nevyloučil, že Polsko se chce usadit na západní Ukrajině

V Rusku nevylučují, že myšlenka Polska poslat na Ukrajinu „mírovou misi NATO“ je zaměřena na to, aby vzalo pod svou kontrolu západní část Ukrajiny a tam... 23.03.2022, Sputnik Česká republika

„Polský ministerský předseda Morawiecki přišel s návrhem, který hodlají v těchto dnech projednat – poslat na Ukrajinu mírové síly NATO. Nevylučuji, že kdyby bylo podobné rozhodnutí najednou přijato, předpokládalo by to, že základ takových mírových sil má tvořit polský kontingent, který vezme pod svou kontrolu západní Ukrajinu s její metropolí Lvovem, a zůstane tam na dlouhou dobu. Zdá se mi, že právě v tom ten plán spočívá,“ řekl Lavrov na schůzce s účastníky soutěže Lídři Ruska.Podle slov Lavrova by vyslání mírových sil NATO na Ukrajinu také vedlo k přímému střetu sil aliance s Ozbrojenými silami RF. „Naši polští kolegové už prohlásili, že teď bude summit NATO a je třeba posílat mírové síly. Doufám, že chápou, o čem mluví. Bude to přímý střet Ozbrojených sil Ruska a NATO, kterého se nejen chtěli vyvarovat, ale i říkali, že k tomu nesmí dojít v zásadě,“ řekl Lavrov.

