„Markéto, jedete pokrytecky v ruských šlépějích..." Uživatelé obvinili Adamovou z dvojího metru

Předsedkyně Poslanecké sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová na svém Twitteru porovnala konkurence a svobodomyslnost v Rusku a na Ukrajině, když... 23.03.2022

„Ruský soud poslal Alexeje Navalného na devět let do vězení. Režim zašel tak daleko, že zadržel zároveň i jeho právníky, aby se nemohl domáhat práv, která jsou mu upírána. Vladimir Putin se bojí konkurence a svobodomyslnosti,“ prohlásila Pekarová Adamová na Twitteru upozorňovala, jaký je to kontrast oproti „statečné Ukrajině“.Ve svém příspěvku však politička nezmínila důvod zadržení advokátů, stejně jako skutečnost, že byli brzy propuštěni na svobodu.Právníci blogera Alexeje Navalného Olga Michajlovová a Vadim Kobzev byli na konci soudního jednání a po komunikaci s tiskem odvezeni v antonu poté, co nevyhověli policejnímu požadavku na uvolnění vozovky.Podle několika videí poskytovali obhájci Navalného rozhovory novinářům, když stáli na vozovce. Policisté přes reproduktor vyzvali lidi, aby ustoupili z cesty, a poté zadrželi právníky. Později téhož dne se ukázalo, že právníci Alexeje Navalného byli propuštěni z policejního oddělení.Komentátoři na Twitteru rovněž upozornili na dvojí metr Pekarové Adamové, poukázali na to, že jak na Ukrajině, tak i v Česku politici aktivně bojují s konkurencí a potlačují alternativní názory.„No u nás už se zavírá za názory! Takže Market, jedete pokrytecky v ruských šlépějích. To vás na těch politických institutech neučili, že cenzura a demokracie se absolutně vylučují?“ napsal jeden uživatel Twitteru.„Na Ukrajině jsou zakázány opoziční strany i nestátní TV a údajní agenti a zloději jsou bez soudu lynčováni i stříleni na ulici. To je kontrast, který máte na mysli?“ ptal se další.„Co ty zakázané weby a tv, to je v poho, ne ty konkurence,“ reagoval jiný muž.Ještě jeden komentující připoměl, že ruský opoziční aktivista Navalnyj dříve podporoval útok na Gruzii v roce 2008 a uznal, že Krym je Rusko.„Myslíte toho Navalného, který podporoval útok na Gruzii a nazýval Gruzíny grizuny (hlodavci)? Toho Navalného, který se tak radoval z anexe Krymu, že prohlásil, že Krym není buterbrod, aby se jen tak dával? Tak ten ať klidně sedí, ten nikomu ničím nepomůže,“ uvedl.Lefortovský obvodní soud v Moskvě v úterý 22. března odsoudil Alexeje Navalného na devět let v kolonii přísného režimu za trestný čin zvlášť rozsáhlého podvodu a urážky soudu.* zařazen Rosfinmonitoringem na seznam organizací a fyzických osob, které se podílejí na extremistické činnosti a terorismu

