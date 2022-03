https://cz.sputniknews.com/20220323/media-kanada-nezachrani-evropu-pote-co-opusti-ruskou-ropu-a-plyn-18072138.html

Média: Kanada nezachrání Evropu poté, co opustí ruskou ropu a plyn

Média: Kanada nezachrání Evropu poté, co opustí ruskou ropu a plyn

Kanadský ropný a plynárenský průmysl nebude schopen uspokojit poptávku Evropské unie, pokud odmítne ruské suroviny, píše sloupkař deníku Washington Post J... 23.03.2022, Sputnik Česká republika

„Představa, že Kanada svými energetickými dary zachrání Evropu, je romantická,“ domnívá se autor.Moskva vlastní třetinu ropy a 40 procent trhu s plynem na kontinentu. Jak komentátor poznamenal, tato dvě odvětví nepodléhala bruselským omezením, protože škody by zjevně nebyly ve prospěch Západu.McCullough navrhl zvážit scénář, kdy Evropská unie stále odmítá denní dodávky tří milionů barelů ropy z Ruska. Kanada produkuje asi šest milionů, ale většinu této suroviny vyváží do Spojených států. Aby Ottawa kompenzovala ztráty EU z přerušení ekonomických vazeb s Moskvou, bude muset výrazně přesměrovat dodávky z USA do Evropy, případně zvýšit těžbu zdroje. Kanadští naftaři však podle autora považují ruské ukazatele v tomto odvětví za těžko dosažitelné.Plynárenský průmysl severoamerického státu je sice rozvinutější než ropný průmysl, ale pro stabilní zásobování Evropské unie 155 miliardami metrů krychlových surovin je potřeba dostatečný počet lodí. Nyní Kanada takové kapacity nemá, shrnul novinář.24. února Rusko zahájilo speciální operaci za účelem demilitarizace a denacifikace Ukrajiny. Poté západní země oznámily rozsáhlé sankce proti Moskvě, především v bankovním sektoru a v oblasti high-tech produktů. Mnoho značek oznámilo, že v zemi ukončí činnost.Kreml nazval taková restriktivní opatření ekonomickou válkou, jakou tu ještě nikdo neviděl. Úřady zároveň zdůraznily, že jsou na tento scénář připraveny a budou i nadále plnit sociální povinnosti.

kanada, rusko, eu, plyn