Německá ministryně obrany Christine Lambrechtová zdůraznila, že Berlín je na straně svých spojenců z východní Evropy a podporuje Kyjev dodávkami zbraní. 23.03.2022, Sputnik Česká republika

Lambrechtová zdůraznila, že NATO nebude stranou ve vojenském konfliktu na Ukrajině a slíbila, že Bundeswehr bude opět zcela bojeschopný. Ministryně obrany to oznámila na slyšeních ve Spolkovém sněmu.„Coby aliance se nemůžeme stát stranou stranou konfliktu,“ řekla ministryně. „Pevně stojíme na straně východoevropských spojenců,“ řekla Lambrechtová s tím, že jim Rusko již delší dobu hrozí. „Tyto hrozby máme brát vážně,“ zdůraznila ministryně.„Obnovujeme našemu Bundeswehru bojeschopnost,“ dodala šéfka obranného resortu. K tomu má posloužit i fond na investice do výzbroje ve výši 100 miliard eur (2,5 bilionu korun).Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů.

