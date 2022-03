https://cz.sputniknews.com/20220323/polsko-oznamilo-vyhosteni-45-ruskych-diplomatu-kvuli-obvineni-ze-spionaze-18075649.html

Polsko oznámilo vyhoštění 45 ruských diplomatů kvůli obvinění ze špionáže

Polsko oznámilo vyhoštění 45 ruských diplomatů kvůli obvinění ze špionáže

Polské ministerstvo zahraničí požadovalo, aby 45 ruských diplomatů opustilo zemi kvůli podezření ze špionáže, potvrdil ruský velvyslanec ve Varšavě Sergej... 23.03.2022, Sputnik Česká republika

Polské ministerstvo zahraničí požadovalo, aby 45 ruských diplomatů opustilo zemi kvůli podezření ze špionáže, potvrdil ruský velvyslanec ve Varšavě Sergej Andrejev.Velvyslanec upřesnil, že diplomatičtí pracovníci musí odjíždět v různou dobu, maximálně během pěti dní.Andrejev poznamenal, že po obdržení nóty formálně diplomatické vztahy pokračují, ale varšavské rozhodnutí označil za nepodložené.Zmiňme, že polské úřady nepožadovaly vyhoštění samotného Andrejeva.Již dříve bylo oznámeno, že polská agentura pro vnitřní bezpečnost (ABW) připravila seznam 45 ruských diplomatů podezřelých ze špionáže a požadovala jejich vyhoštění.Ruské MZV přislíbilo reakci na vyhoštění diplomatů z PolskaTisková mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová řekla agentuře RIA Novosti, že ruská strana poskytne odpovídající reakci v případě vyhoštění asi 40 ruských diplomatů z Polska.Podle mluvčího ruského prezidenta Dmitrije Peskova jde o pokračování „volného pádu“ ve vztazích mezi Ruskem a Polskem.Vyhoštění ruských diplomatůBulharsko dříve označilo 10 ruských diplomatů za nežádoucí osoby, Lotyšsko a Estonsko zase prohlásily, že vypovídají ze země po třech zaměstnancích ruské ambasády.Stejné rozhodnutí přijala také Litva, ta prohlásila čtyři pracovníky ruského velvyslanectví za personu non grata. Tisková služba ministerstva zahraničí uvedla, že mají pět dní na to, aby opustili zemi.Dne 14. března slovenští kriminalisté zadrželi několik osob, které působí na ministerstvu obrany i ve Slovenské informační službě. Jsou podezřelí ze špionáže ve prospěch Ruska. Kvůli tomu Bratislava vyhošťuje tři ruské diplomaty.Ruští diplomaté mají 72 hodin na to, aby opustili zemi. Dotyční měli spolupracovat s osobami, které jsou podezřelí ze špionáže.

